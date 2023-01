V okupovanej Doneckej oblasti zomreli stovky ruských vojakov, armáda informuje o jednom z najsmrteľnejších ukrajinských útokov

Ukrajinské úrady tvrdia, že pri raketovom útoku v okupovanej Doneckej oblasti prišlo o život asi 400 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ukrajinci zaútočili na budovu v meste Makijivka, kde boli umiestnené ruské sily. Počet obetí sa podľa BBC nepodarilo overiť. Proruské úrady pritom potvrdili útok aj obete, nie však ich počet.

Útok na budovu

Zástupca proruských úradov v okupovaných častiach Doneckej oblasti Daniil Bezsonov prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram informoval, že „odborné učilište dostalo na Silvestra, doslova o polnoci, obrovský zásah americkým HIMARS“, cituje CNN s tým, že na mieste boli podľa neho zranení i mŕtvi, no ich počty zatiaľ nie sú známe. Budova je podľa neho vážne poškodená.

Prístup do okupovaných oblastí Ukrajiny je síce obmedzený, no útok medzičasom priznalo viacero ruských komentátorov a blogerov. Počet obetí by mal byť však podľa nich nižší ako uvádza ukrajinská strana. Podľa moderátora Vladimira Solovjova boli straty značné, ale neblížia sa k 400.

Proruský komentátor Igor Girkin sa však vyjadril, že mŕtvych a zranených sú stovky, i keď presné číslo nie je známe, pretože veľký počet je stále nezvestný. Budova bola podľa neho takmer úplne zničená a obete boli najmä z radov nedávno zmobilizovaných vojakov. Škody podľa neho ešte zhoršila skutočnosť, že v rovnakej budove ako vojaci, bola uskladnená aj munícia.

„Takmer všetko vojenské vybavenie, ktoré bolo hneď pri budove, bez akéhokoľvek maskovania, bolo tiež zničené,“ napísal na Telegrame.

Vysoké straty

Podľa ukrajinskej armády bolo na mieste okrem 400 odhadovaných mŕtvych aj ďalších 300 zranených.

Ukrajina pritom zvykne denne hlásiť zabitie desiatok, niekedy stoviek ruských vojakov a podľa BBC je v tejto súvislosti potrebná obozretnosť, no ak by sa ich informácie potvrdili, bol by to jeden z najsmrteľnejších ukrajinských útokov na ruské ciele od začiatku vojny.

Ukrajina nepotvrdila, že by vykonala útok systémom HIMARS a naďalej sa drží svojho zvyku nezverejňovať podrobnosti o svojich útokoch. Sarkasticky len poznamenala, odkazujúc na zvyčajné ruské vyhlásenia, že obete sú dôsledkom „nedbalej manipulácie s vykurovacími telesami, nedodržiavania bezpečnostných opatrení a fajčenia na neidentifikovanom mieste“.