V parlamente prebieha mimoriadna schôdza, poslanci riešia megaodmenu pre Bžána za Gabčíkovo

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady SR (NR SR) rokujú o kauze odmeny pre advokátsku kanceláriu za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG).

Mimoriadnu schôdzu parlamentu zvolali opoziční poslanci, ktorým sa nepozdávala výška odmeny pre advokátsku kanceláriu v pôvodnej celkovej výške 77 miliónov eur.

Opozícia požaduje vyriešiť ešte jeden problém

Opozícia sa chce na schôdzi taktiež zamerať na ďalšie možné pochybné zmluvy štátnych orgánov s právnickými kanceláriami. Navrhuje, aby ministerstvá vykonali veľký audit zmlúv o právnych službách, ktoré v minulosti podpísali.

„Naše požiadavky sú už takmer splnené. Vláde však zostáva vyriešiť ešte jeden problém, a to škandalóznu odmenu. Podriadeným ministra hospodárstva Petra Žigu sa podarilo znížiť odmenu zo 77 miliónov eur na 17 miliónov eur. Aj táto suma je strašne veľká. Je to výsmech všetkým ľuďom. Vyzývame pána ministra, aby sa do rokovaní aktívne zapojil a výrazne znížil odmenu,“ povedala v rámci uvedenia bodu programu mimoriadnej schôdze poslankyňa za hnutie OĽaNO Veronika Remišová.

Vláda viní opozíciu z politikárčenia

Koalícia zahlasovala za program mimoriadnej schôdze. Vláda SR ju však považuje za súčasť politikárčenia a predvolebnej kampane opozície, keďže podľa nej minister hospodárstva v spomínanej kauze prijal rozhodné opatrenia.

„Odmietame tvrdenia opozície ako neodôvodnené, nepodložené a nepravdivé. Na úrovni vlády SR, ako aj Ministerstva spravodlivosti SR, tak aj Ministerstva financií SR, sa pripravujú systémové kroky, ktoré zabránia opakovaniu tejto situácie,“ uvádza sa v stanovisku vládneho kabinetu.

O jedinom bode programu mimoriadnej schôdze sa bude rokovať bez prerušenia až do jej ukončenia, teda aj po 19. hodine.