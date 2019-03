V Prahe zadržali údajných teroristov, majú tvoriť jednu bunku s útočníkom na nemecké vlaky

PRAHA 29. marca (WebNoviny.sk) – V Prahe zadržali dvoch Iračanov – údajných teroristov, ktorí tvorili spoločnú bunku s Iračanom podozrivým z útokov na vlaky v Nemecku.

Informáciu pre denník Právo vo štvrtok potvrdil policajný prezident Ján Švejdar. „Áno, malo sa to stať v stredu a mali by byť dvaja,“ priblížil Švejdar.

Prileteli zo zahraničia

Podľa informácií Práva oboch Iračanov polícia zatkla práve vo chvíli, keď prileteli zo zahraničia na pražské ruzyňské letisko.

Štyridsaťdvaročného Iračana zadržala rakúska špeciálna jednotka v pondelok vo Viedni a podozrieva ho z útoku na dva vysokorýchlostné vlaky – vlani v októbri sa údajne pokúsil vykoľajiť vlak na trase medzi Norimbergom a Mníchovom, v decembri položil obrovské betónové dosky na koľaje pri Dortmunde. Iba zhodami okolností nikto neprišiel o život.

Muž získal štatút utečenca

Iračan získal v Rakúsku štatút utečenca a v krajine žije podľa serveru Krone dve desiatky rokov. Je ženatý a má päť detí.

Podľa nemeckého generálneho štátneho zastupiteľstva Iračan zadržaný vo Viedni zjavne sympatizoval s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Podľa vyšetrovateľov je muž fanatickým zástancom IS a nenávidí Spojené štáty. Mohol by byť členom početnej teroristickej bunky, domnievajú sa vyšetrovatelia.

Iračan čelí obvineniu z pokusu o vraždu s teroristickým motívom, ťažkého poškodenia veci s teroristickým motívom a členstva v teroristickej organizácii. Pokiaľ ho uznajú vinným, hrozí mu až doživotie. Muž sa podľa prokuratúry priznal, odmieta ale, že jeho motív bol teroristický, informuje portál Novinky.cz.