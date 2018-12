V roku 2019 sa zavedú nové platové tarify vo verejnej správe a budú nad úrovňou minimálnej mzdy

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Od začiatku budúceho roka sa zavedie nový systém tabuľkových platov pre 229 tisíc zamestnancov vo verejnej správe.

Najnižšia platová tarifa bude 520 eur

Všetky platové tarify pre verejných zamestnancov budú nad úrovňou minimálnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2019.

Nový systém odmeňovania vo verejnej správe si v budúcom roku vyžiada 255,5 mil. eur, z toho 124,8 mil. eur pôjde zo štátneho rozpočtu, takmer 93 mil. eur z rozpočtov miest a obcí a 37,7 mil. eur predstavuje dopad na vyššie územné celky.

Najnižšia platová tarifa bude od začiatku budúceho roka predstavovať 520 eur, čo zodpovedá minimálnej mzde na Slovensku na rok 2019. V roku 2018 pritom najnižšia platová tarifa v základnej tabuľke dosahuje 246,50 eura a v osobitnej tabuľke 231 eur, pričom zamestnávateľ tieto tarify dorovnáva doplatkami do výšky minimálnej mzdy.

Nová tabuľka sa nebude vzťahovať na pedagógov

Niektoré tabuľky pre verejných zamestnancov sa od budúceho roka zlúčia. Zamestnanci zaradení do základnej stupnice, do osobitnej stupnice a zdravotnícki zamestnanci budú odmeňovaní podľa jednotnej tabuľky.

Táto jednotná tabuľka sa bude používať aj pre výpočet tarifného platu zamestnancov v zahraničí. V jednotnej tabuľke sa zníži počet platových tried z terajších 14 na 11, pričom sa zlučuje prvých šesť platových tried do troch (1+2, 3+4 a 5+6), so súčasným zohľadnením kvalifikačných predpokladov ustanovených pre jednotlivé platové triedy.

Nová základná tabuľka sa nebude vzťahovať na pedagogických a odborných zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých a vývojových zamestnancov. V prípade týchto skupín zamestnancov rezort školstva navrhol naďalej ponechať dve platové tabuľky, pričom podľa jednej tabuľky budú odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci.

Doplnené dva nové platové stupne

Druhá tabuľka určuje osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. „Táto stupnica platových taríf je výsledkom začlenenia výskumných a vývojových zamestnancov do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl,“ objasnil úrad vlády ako predkladateľ novely zákona.

Vzhľadom na pomerne vysoký počet zamestnancov s praxou prevyšujúcou súčasné 32-ročné obmedzenie započítanej praxe, spôsobený neustále sa zvyšujúcim vekom odchodu do dôchodku, budú podľa úradu vlády doplnené dva nové platové stupne s novým obmedzením na 40 rokov.