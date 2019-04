V Šamoríne postavia pre reprezentáciu novú tréningovú halu, poslúži aj verejnosti

ŠAMORÍN 3. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a športový areál x-bionic® sphere podpísali v stredu na pôde Olympijského tréningového centra v Šamoríne memorandum, v ktorom sa zaviali k rozvoju a podpore hokeja na národnej úrovni.

Cieľom vzájomnej spolupráce bude vybudovanie modernej hokejovej tréningovej haly v Šamoríne, ktorá by mala slúžiť nielen hokejovej reprezentácii, ale tiež na aktivity výchovno-vzdelávacích zariadení a verejnosti.

Dokonalá infraštruktúra

Z memoranda vyplýva, že spoločnosť x-bionic® sphere poskytne SZĽH priestor pre výstavbu tréningovej hokejovej haly vo svojom šamorínskom areáli. Stavbu bude financovať SZĽH z externých zdrojov. Následné prevádzkové náklady už bude znášať olympijské centrum v Šamoríne.

„Ak si chceme udržať status hokejovej veľmoci, musíme do prípravy našich športovcov investovať, aby sme im dokázali poskytnúť čo najlepšie tréningové podmienky. V Šamoríne je vybudované komplexné tréningové centrum, ku ktorému chceme pridať hokejovú tréningovú halu. Reprezentanti, ktorí sa tu budú pripravovať, tak budú mať k dispozícii dokonalú infraštruktúru len pár krokov od svojho ubytovania,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút.

Presný harmonogram výstavby a dátum dokončenia haly zatiaľ nie je známy. Tento projekt je však súčasťou ďalších aktivít, ktoré SZĽH realizuje.

Testovali záujem o hokej

„Boli by sme radi, ak by sme vybudovali dve takéto centrá určené pre národnú reprezentáciu a toto by malo byť jedno z nich. Tento krok je len súčasťou našich ďalších aktivít, už dnes budujeme prvé komunitné športové centrum v Liptovskom Hrádku. Nasledovať by mali postupne ďalšie, spolu by malo vyrásť až 40 centier. Chceli by sme otvoriť aj prvú hokejovú akadémiu, ktorá vznikne v Trenčíne,“ pokračoval Kohút, podľa ktorého je v okolí Šamorína záujem o hokej.

„Už sme si v zime urobili skúšku záujmu o hokej v tomto regióne. V šamorínskom areáli sme realizovali svoje projekty, na ktoré bola veľká odozva. Táto spolupráca nám ukázala, že tu mám partnera, s ktorým môžeme spolupracovať na naplnení našich zámerov.

„Olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere ponúka profesionálne podmienky pre olympijské aj neolympijské športy. Hokej vnímame ako silný pilier slovenského športu, so silným odkazom z minulosti, na ktorý chceme spoločne so SZĽH nadviazať. Sme pripravení poskytnúť priestor v rámci areálu v Šamoríne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre výstavbu hokejovej tréningovej haly, primárne pre účely reprezentácie, ale samozrejme aj pre využívanie amatérskou športovou verejnosťou a školami. Sme zároveň radi, že do nášho portfólia športov pribudlo aj nejaké zimné odvetvie,“ hovoril predseda dozornej rady x-bionic® sphere Juraj Bača.