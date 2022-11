V SaS budú mať pri Mikulcovi voľnú ruku, Sulík zahlasuje za jeho odvolanie (video)

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík bude hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Nezvládnutá migračná kríza

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii a dodal, že na poslaneckom klube sa dohodli, že každý poslanec bude hlasovať podľa vlastného uváženia.

„Migračná kríza je opäť ďalší nezvládnutý problém, nie kvôli osobným pomstám, ale kvôli neschopnosti ministra vnútra. Predtým to tak nebolo, preto som sa pri predchádzajúcich siedmich odvolaniach Romana Mikulca vždy zdržal,“ dodal Sulík.

Zároveň si myslí, že opozícia nebude mať dostatok hlasov na jeho odvolanie.

Hlúpe a škodlivé veci

Sulík na tlačovej besede taktiež uviedol, že ak prídu dobré novely zákonov do NR SR, tak ich strana SaS podporí. „Chystáme sa podporiť koaličný návrh na zrušenie dvojpercentnej dane pre umelcov. Mohli by sme si povedať, že nech si koalícia obstará hlasy, ale nepovieme to, pretože to je dobrý návrh,“ tvrdí predseda SaS.

Je presvedčený, že do parlamentu bolo predložených niekoľko zákonov, ktoré sú podľa neho hlúposti či škodlivé veci. „Pri týchto návrhoch si viem predstaviť, že zablokujeme parlament. Urobíme všetko pre to, aby to neprešlo,“ uviedol Sulík. Predseda SaS novely, pri ktorých by vznikli obštrukcie, nekonkretizoval.

Poslanci za SaS Juraj Krúpa a Marián Viskupič sa už v diskusných reláciách vyjadrili, že budú hlasovať za odvolanie Mikulca, pretože nezvláda situáciu s nelegálnymi migrantmi. Podľa Zemanovej ide o dlhodobý postoj týchto poslancov, ktorí sa ním netaja.