Posun v rokovaniach v strane Za ľudí nenastal. Pred stredajším rokovaním vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zároveň pripustila, že štátny tajomník rezortu Michal Luciak by sa mohol vrátiť do Národnej rady SR ako poslanec.

„Možné to je. Všetci štátni tajomníci môžu byť tak vymenovaní, ako aj odvolaní. Je to, samozrejme, aj jeho rozhodnutie,“ doplnila Kolíková.