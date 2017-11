V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo, riziko však môže so snežením stúpať

BRATISLAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) – v nedeľu bude do našich hôr postupovať studený front zo západu. Ráno na horách bolo zamračené a hmlisto so snežením. Ochladilo sa. Teploty sa pohybovali od -8 do -0°C.

Na hrebeňoch fúkal prevažne čerstvý vietor severozápadných až severných smerov do 10 m/s. V stredných a nižších polohách bolo bezvetrie. Za posledných 24 hodín pripadlo do 10 cm nového prachového snehu. Sneh padal na tvrdý podklad a bol vo veľkej miere prenášaný vetrom.

Očakáva sa ďalšie sneženie

Povrch pod novým snehom je prevažne tvrdý až kôrovitý. V priebehu dňa očakávame sneženie, pri ktorom môže spadnúť do 10 cm nového prachového snehu.

V nedeľu popoludní sa vplyvom sneženia vytvorí v najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier mierne lavínové nebezpečenstvo. V ostatných pohoriach je snehová pokrývka na väčšine mieste dobre stabilizovaná a prevláda malé lavínové nebezpečenstvo.

Strmé svahy a dodatočné zaťaženie

V najvyšších polohách Tatier je novo napadnutý sneh uložený na tvrdom podklade. Uvoľnenie lavín je možné na strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier sa lokálne môžu vyskytnúť menej stabilné dosky a vankúše. Popoludní sa očakáva výskyt menších lavín a splazov z prachového snehu.

Lavínové nebezpečenstvo so snežením stúpa.