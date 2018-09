BRATISLAVA 10. septembra (WebNoviny.sk) – V tomto školskom roku si školáci oddýchnu okrem víkendov aj počas siedmich prázdnin. Prvé budú jesenné prázdniny, a to od 31. októbra do 2. novembra. Do školských lavíc si školáci opäť sadnú v pondelok 5. novembra.

Ako informuje harmonogram prázdnin, ktorý je zverejnený na webovej stránke ministerstva školstva, vianočné prázdniny sa začnú 23. decembra. Pre žiakov základných a stredných škôl sa opäť začne vyučovanie až v novom roku v utorok 8. januára. Po vianočných prázdninách si školáci znova oddýchnu počas jednodňových polročných prázdnin – 1. februára.

Jarné prázdniny si užijú ako prví žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 18. do 22. februára. Po nich jarné prázdniny čakajú deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, od 25. februára do 1. marca. Ako poslední si užijú voľno od 4. do 8. marca žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Školáci budú znova oddychovať počas veľkonočných prázdnin, ktoré budú od 18. do 23. apríla. Do školských lavíc sa vrátia v stredu 24. apríla.

Najdlhšie prázdniny, a to letné, čakajú na školákov od 1. júla do 31. augusta. Nový školský rok 2019/2020 sa začne v pondelok 2. septembra.