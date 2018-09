BRATISLAVA 13. septembra 2018 (WBN/PR) – Od 1. júla 2018 predsedá Slovenská republika Vyšehradskej skupine (V4). Medzi dôležité ekonomické témy V4 bezpochyby patrí aj štátna podpora exportu. Na základe toho EXIMBANKA SR organizuje konferenciu za účasti najvyšších predstaviteľov Exportno-úverových agentúr (ECA) krajín V4 + Rakúska. Pod názvom „V4 ECA Conference“ sa bude konať 13. septembra 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Prostredie medzinárodného obchodu podlieha v poslednom období dynamickým zmenám a vývoju, ktorým sa každá ECA musí nevyhnutne prispôsobiť, stať sa inovatívnejším či flexibilnejším nástrojom podpory exportu. Spoločným záujmom krajín nášho regiónu je zároveň zabezpečiť, aby bola konkurencieschopnosť exportérov výsledkom kvality poskytovaných tovarov a služieb a nie dôsledkom výšky poskytnutej štátnej podpory. „Práve „V4 ECA Conference“ je platformou, kde môžeme s partnerskými agentúrami spoločne prispieť k nachádzaniu takýchto riešení a upevneniu pozície ECAs v rámci štátnej podpory exportu a byť zároveň lídrom v procese diskusie o týchto témach na pôde Európskej únie a OECD.“ Ing. Monika Kohútová, MBA

EXIMBANKA SR má vzhľadom na relatívne menší objem, štruktúru a špecifiká slovenského podnikateľského prostredia a trhu v porovnaní so svojimi zahraničnými ECAs limitované možnosti. Napriek tomu máme na Slovensku množstvo podnikateľov so špičkovou a unikátnou produkciou svetovej úrovne. Na realizáciu svojich exportných projektov však často potrebujú podporu v podobe financovania, poistenia alebo záruk.

„EXIMBANKA SR v súčasnosti prechádza transformáciou na modernú ECA schopnú flexibilnejšie reagovať na potreby a dopyt zo strany klientov. Zároveň prispôsobujeme produktové portfólio aj potrebám malých a stredných podnikateľov, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky tvoria viac ako 85% štruktúry všetkých podnikateľských subjektov. Len za rok 2017 sme dosiahli podporu slovenského exportu EXIMBANKOU SR až 1,3 mld EUR pri úrovni poistnej a majetkovej angažovanosti takmer 1 mld. EUR.“ Ing. Monika Kohútová, MBA

V4 ECA CONFERENCE sa zúčastnia predstavitelia exportno-úverových agentúr z krajín V4 – Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a hostia z Rakúska. Počas tlačovej konferencie sa uskutoční aj symbolické predanie rotujúceho predsedníctva ďalšej krajine – Českej republike.

ECA – Slovenská republika

EXIMBANKA SR (Exportno – importná banka Slovenskej republiky) už viac ako 20 rokov uľahčuje slovenským exportérom vstup do obchodných vzťahov najmä tam, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba komerčné a politické riziká. Počas svojej existencie podporila EXIMBANKA SR slovenský export do viac než 95 krajín sveta v celkovej výške viac ako 42 mld. EUR. V súčasnosti pomáhame exportérom, bez ohľadu na rozsah ich podnikania resp. veľkosť obratu, zvýšiť ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch. Portfólio aktivít EXIMBANKY SR zahŕňa okrem financovania exportu a poistného krytia širokej škály rizík spojených s exportom aj vytváranie podmienok pre slovenský export doma i v krajinách do ktorých slovenský export smeruje. EXIMBANKA SR sa pri podpore životaschopných projektov slovenských podnikateľov správa zodpovedne, rešpektujúc všetky relevantné vnútroštátne aj medzinárodné záväzky vyplývajúce z pravidiel pre reguláciu štátnej podpory exportu.

ECA – Česká republika

V podmienkach Českej republiky plnia funkciu exportno – úverovej agentúry Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), ktorá je zameraná na poisťovanie politických a komerčných rizík súvisiacich s exportom tovarov a služieb a tiež Česká exportní banka (ČEB), ktorá je zameraná na financovanie českého exportu do rizikovejších teritórií. Po rozdelení Československa v roku 1992 vznikla rozdelením EGAP aj slovenská inštitúcia – Spoločnosť pre poistenie exportu SPE, ktorej právnym nástupcom je práve EXIMBANKA SR, preto nebolo prekvapením, keď pri 20 výročí založenia EXIMBANKY SR bol ako najlepšie spolupracujúca ECA vyhodnotený práve český EGAP. Od roku 2002 má EXIMBANKA SR podpísanú spoločnosťou EGAP aj zmluvu o zaistení, ktorá umožňuje exportérom spoločne prenikať na teritóriá tretích krajín. Jedným z výsledkov dlhodobo nadštandardnej spolupráce s českými partnermi je aj projekt výstavby infraštruktúry a dodávka dopravnej techniky pre medzinárodné letisko v Baku, v Azerbajdžane, ktorý bol renomovaným časopisom Global Trade Review ocenený ako Najlepší obchod roka 2010.

ECA – Maďarsko

Partnermi EXIMBANKY SR v Maďarsku sú Maďarská exportno – úverová agentúra (MEHIB) a maďarská Exportná banka, ktoré realizujú svoje aktivity v rámci uceleného rámca korporátnej štruktúry pod spoločnou značkou EXIM HU. Obe inštitúcie boli založené v roku 1994 a sú v stopercentnom vlastníctve štátu. Za účelom zdieľania rizika pri spoločných projektoch slovenských a maďarských exportérov na trhoch tretích krajín podpísala v roku 2015 EXIMBANKA SR so spoločnosťou MEHIB zaisťovateľskú zmluvu. EXIMBANKA SR spolupracuje so svojimi maďarskými partnermi, rovnako ako s partnermi s ďalších krajín, aj na pôde multilaterálnych organizácii v rámci platforiem ako EÚ, OECD, Bernská únia poisťovateľov úverov a investícii a pod.

ECA – Poľsko

Od roku 2010 EXIMBANKA SR formálne spolupracuje s poľskou exportno úverovou agentúrou Korporacja Ubezpieczeń Kdredytów Eksportowych (KUKE), s ktorou má navyše od roku 2015 podpísanú aj zmluvu o zaistení pri spoločných projektoch v tretích krajinách. V roku 2017 upísala poistné riziko na úrovni 44,6 mil. EUR (192 mil. PLN) a na na poistnom získala rekordných 10,2 mil. EUR (45 mil. PLN). Nie len vďaka naozaj impozantným výsledkom je KUKE pre EXIMBANKU SR dlhodobo spoľahlivým a váženým partnerom a veríme, že naša spolupráca sa bude aj do budúcnosti intenzifikovať.

ECA – Rakúsko

Rakúska Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) je dlhoročným významným partnerom EXIMBANKY SR, pričom prvé bilaterálne vzťahy boli formalizované podpisom memoranda o technickej spolupráci z roku 1999, ktorého hlavným cieľom bola postupné zosúladenie slovenského rámca štátnej podpory exportu k európskym štandardom v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. V roku 2012 bola medzi oboma inštitúciami tiež podpísaná dohoda o zaisťovaní/ zaistení. Výsledkom nadštandardnej vzájomnej spolupráce OeKB a EXIMBANKY SR je aj nový produkt EXIMBANKY SR, tzv. zvýhodnené úvery, ktoré umožňujú slovenským exportérom realizovať export do rozvojových krajín s nízkym príjmom za zvýhodnených podmienok so štátnou podporou.