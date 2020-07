Vašečka by potraty na Slovensku zakázal a Kuffa sa pýta, či sa o dôchodcov budú starať psy a mačky

Poslanec Richard Vašečka (OĽaNO) v parlamentnej rozprave k zmene pravidiel umelého prerušenia tehotenstva povedal, že potrat nie je riešenie, je „zlá voľba, pretože nerešpektuje právo na život“. Podľa poslanca by mali byť potraty zakázané.

Poslankyňa Martina Brisudová (OĽaNO) uviedla, že interrupcia je veľmi zložité a intímne rozhodnutie ženy, ktoré sa nerodí zo dňa na deň. Podľa poslankyne by sa preto nemalo zasahovať do základných práv a slobôd žien.

Zákon nemoralizuje, ale ukazuje možnosti

Nezaradený poslanec Štefan Kuffa povedal, že jeho ambíciou je zrušiť interrupčný zákon. Poslanci druhý deň hovorili o novele zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslancov Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), ktorá okrem iného prináša zavedenie nových podporných a sociálnych opatrení v snahe predísť umelému prerušeniu tehotenstva.

Poslanec Vašečka v rozprave pripomenul, že v roku 1986 prijal komunistický parlament „hanebný a extrémistický zákon o tzv. umelom prerušení tehotenstva“, ktorý znamenal státisíce zmarených životov. Odvtedy podľa poslanca prešlo 34 rokov, veda aj pôrodníctvo výrazne pokročili, ale nie legislatíva.

„Zákon nemoralizuje, ale otvorene hovorí, aby ženy nechodili na potrat s tým, že majú aj iné možnosti,“ priblížil Vašečka. Podľa neho sa v zákone ponúka ženám motivácia a prevencia.

O pocitoch ženy v ťažkej situácii nevie nič

Vašečka tiež povedal, že predkladatelia návrhu chcú, aby sa o potratoch prestalo zavádzať, že sa vykonávajú len z dôvodu násilia a chudoby a pretože by sa mali podrobnejšie zbierať anonymizované údaje o príčinách potratov.

Podľa poslankyne Márie Šofranko (OĽaNO) žena, ktorá bola znásilnená, zvažuje aj možnosť prerušenie tehotenstva. „Zákon dáva žene na výber, štát nevie o pocitoch ženy v ťažkej situácii nič. Nemôže sa stavať do pozície rozhodcu,“ poznamenala. Podľa nej by sa mal ponúknuť zákon, ktorý nájde podporu u konzervatívnejších aj liberálnejších poslancov.

Nezaradený poslanec Ján Podmanický povedal, že bude hovoriť ako žena. „Očakávam ako žena, ktorá čaká dieťa, že štát mi pomôže lepšie sa rozhodnúť,“ podotkol. Myslí si, že návrh z dielne OĽaNO by mali podporiť aj „najväčší liberáli“.

Ďalší nezaradený poslanec Štefan Kuffa poukázal na to, že ľudia počas svetových vojen dokázali prijať deti ako dar, ale teraz sa nechcú zrieknuť svojho pohodlia. „Kto sa o nás bude starať na dôchodku? Psy a mačky?“, spýtal sa Kuffa. Návrh OĽaNO označil za veľmi málo ambiciózny, ale podporí ho.

Do slobodného rozhodovania ženy sa nezasahuje

Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) povedala, že návrh nezasahuje do slobodného rozhodovania ženy. Odmietla výhrady, že by sa obmedzovala reklama na antikoncepciu. Pripomenula, že návrh zakazuje len reklamu na interrupcie.

Poslanci chcú v zákone presadiť, aby žena mala dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín. Návrh zákona predpokladá detailnejší zber informácií o dôvodoch potratov. Povinnou má byť druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia života matky alebo počatého dieťaťa.

V návrhu sa hovorí o ubytovaní pre tehotné matky s deťmi a pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov, ak sa o dieťa starajú. Po novom by sa mala suma príspevku pri narodení dieťaťa rozdeliť na dve časti. Prvá časť v výške 400 eur sa vyplatí matke už počas tehotenstva, a to po uplynutí dvanásteho týždňa tehotenstva.

Ide na interrupciu, lebo „chlap ujde“

Táto možnosť má podľa predkladateľov návrhu ženám pomôcť, aby nepodstúpili umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu aktuálneho nedostatku finančných prostriedkov

Do diskusie sa zapájali prevažne poslanci hnutia OĽaNO, strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a nezaradení poslanci. Vo štvrtok 9. júla predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Cigániková (SaS) v pléne parlamentu návrh kritizovala.

Podľa nej väčšina žien ide na interrupcie, lebo „chlap ujde“. Odmietla, aby sa ženy vnímali ako „schránky na rodenie detí“. O postúpení návrhu zákona bude parlament hlasovať v utorok.

Okrem iniciatívy poslancov OĽaNO sú na programe schôdze aj ďalšie tri návrhy týkajúce sa interrupčnej legislatívy z dielne nezaradených poslancov a strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.