Väznený filmár Sencov má podporu ľudí z celého sveta, jeho čas sa však nezadržateľne kráti

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Ukrajinský režisér ruskej národnosti Oleg Sencov, ktorého ruský súd v auguste 2015 odsúdil na 20 rokov väzenia za údajné plánovanie teroristických útokov na Kryme, si je aj dnes vedomý, že ho podporujú ľudia naprieč celým svetom.

Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave uzbecký režisér Askold Kurov, autor filmu Proces: Ruský štát vs. Oleg Sencov (2017), ktorý dokumentom prišiel otvoriť 19. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

K Sencovi sa dostávali ťažko

Kurov ďakuje za každý záujem o jeho film. Je to podľa neho dôležité, keďže Sencov umiera vo väzení a už sa mu podľa jeho slov nezadržateľne kráti čas.

„S Olegovým verdiktom sa už, bohužiaľ, nedá nič robiť. Bol už na všetkých súdoch, tie sa skončili. Vecou sa síce začal zaoberať ešte súd v Európe, no ten nemá v kompetencii rozsudok meniť, môže Rusko iba sankcionovať,“ ozrejmil Kurov, ktorý Sencova naposledy osobne videl v júni, keď dvadsiaty druhý deň držal protestnú hladovku.

„Bol som tam, bolo tam všetko zamrznuté a jediný spôsob, ako sa k nemu dalo dostať, bol helikoptérou. Išiel som tam za ním s jeho právnikom. Bol som prekvapený, že nám dovolili stretnúť sa, bolo to síce len na päť minút, ale umožnili nám to. Olega zaujímalo, ako ho vidia ľudia, či ho naozaj vykresľujú ako teroristu. Vtedy bol už vo veľkých bolestiach, pretože to bol dvadsiaty druhý deň jeho protestnej hladovky. Rozprával mi o plánoch, ktoré mal, o filmoch, ktoré chcel nakrútiť, o plánoch pre jeho deti a poprosil ma, aby som sa poďakoval každému, kto mu skúšal pomôcť. Vie o ľuďoch, ktorí sa mu snažia pomáhať, keďže v tom väzení majú online systém, cez ktorý môžete väzňovi poslať e-mail. Tie potom väzni dostanú vytlačené. Samozrejme tam existuje cenzúra, ale väčšina mailov prejde. Tým pádom Oleg vie, čo sa deje vonku,“ uviedol Kurov.

Rusko chcelo ukázať, že dokážu uväzniť hocikoho

Režiséra, ktorému sa vo vyše hodinovom dokumente podarilo zmapovať celý súdny proces Olega Sencova, sa ľudia často pýtajú, ako je možné, že mu súd dovolil proces nafilmovať. Kurov sa domnieva, že mu to umožnili, pretože išlo v skutočnosti len o frašku.

„Ten proces mal totiž pôsobiť iba ako šou. Bolo to absolútne absurdné, pretože počas neho nezazneli žiadne reálne výpovede. Rusko chcelo iba ukázať, že dokážu zobrať a uväzniť hocikoho, nepotrebujú na to žiadne dôkazy ani žiadne reálne výpovede. Myslím si, že to bolo napokon aj dôvodom, prečo mali všetky médiá k tomuto procesu taký odmeraný prístup,“ podčiarkol Kurov.

Na festivaloch nechceli film spočiatku premietať tiež, pretože sa báli. Minulý rok sa však organizátori nezávislého Art Doc Festu v Moskve rozhodli snímkou otvoriť aj zakončiť aktuálny ročník festivalu. „Film premietali aj v Petrohrade a všetky premietania vypredali. Ľudia museli dokonca v niektorých kinosálach stáť, kinosály boli preplnené. Samozrejme, báli sme sa provokácie, ale nakoniec všetko dobre dopadlo,“ povedal režisér.

Po zhliadnutí filmu chcú ľudia pomôcť

Reakcie na dokument sa však už od začiatku rôznia. S najnegatívnejšou odozvou sa Kurov podľa vlastných slov stretol na sociálnych sieťach.

„V Rusku existuje skupina zaplatených trollov. Sú to ľudia platení za to, aby písali komentáre šíriace propagandu. Pritom mnohí ľudia napriek tomu neveria, že Oleg bol terorista, práve naopak, stoja si za tým, že mnohých na Kryme zachránil pred radikálnymi fašistami. Samozrejme, reakcia v Rusku je iná, ale ľudia sa iba boja akceptovať túto realitu, boja sa akceptovať, že tento prípad je len akousi propagandistickou šou. Musia si skrátka vybrať, či budú tomuto príbehu veriť alebo nie,“ vyjadril sa uzbecký tvorca.

Kurovovi osobne sa za film nik nevyhrážal, priame reakcie, ktoré na film Proces: Oleg Sencov vs. Ruský štát dostal, boli podľa neho väčšinou pozitívne.

„Každý deň dostávam reakcie od ľudí, ktorí tento film videli a 99 percent z nich so mnou súhlasí a pýtajú sa ma, ako by oni sami mohli Olegovi pomôcť. Dostala sa ku mne dokonca správa od ženy z Moskvy, ktorá si pozrela tento film a na základe toho išla na dovolenku na Sibír, na miesto, kde Olega väznia, aby bola k nemu blízko. Chodila každý deň okolo väznice, posielala mu listy, fotila si, ako to tam vyzerá a takto sa ho snažila podporiť,“ prezradil Kurov.

Reakcie na film na Slovensku

Na Slovensku film v posledných mesiacoch uviedli na šiestich projekciách spojených s diskusiami v rámci kampane Slovensko a Česko za Olega Sencova.

„Nie je to distribúcia v pravom zmysle slova. Podarilo sa nám od medzinárodného distribútora získať len šesť projekcií, pretože ten film je veľmi drahý. To je podľa mňa zvláštny prístup, pretože si myslím, že by ho malo naozaj vidieť čo najviac ľudí z celého sveta,“ povedala distribútorka filmu zo spoločnosti Filmtopia Eva Križková.

Projekcie sa uskutočnili v rôznych regiónoch Slovenska. Film premietali v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Žiline a Bratislave. Po každom premietaní nasledovala diskusia s aktivistami a politológmi. Ohlasy na film na Slovensku sú však podľa Križkovej pomerne rôznorodé.

„Ľudí ten film šokuje, mnohí si nevedia predstaviť, že tie pomery sú v Rusku až také zlé a bohužiaľ, v regiónoch stretnete aj ľudí, ktorí s ním nesúhlasia. Myslia si, že zavádza. Je to tak alarmujúce, že o tom treba hovoriť, treba ten film premietať. Ja by som bola najradšej, keby sa dostal na internet, pretože veľa ľudí na Slovensku si myslí, že tie veci sú presne naopak, že Vladimir Putin chce v Rusku len poriadok, že Oleg Sencov je terorista a že by sme potrebovali, aby nám Rusi čo najviac pomohli, aby sme si aj tu dali veci do poriadku,“ uviedla Križková.

Investícia do boja s propagandou

Film momentálne vlastní distribučná firma so sídlom v Nemecku. „Viem, že oni ho majú spoplatnený aj na internete, no až za deväť eur, čo je podľa mňa pre Slovensko veľmi vysoká suma. Zaujímalo by ma, ako budú použité peniaze, ktoré film takto zarobí. Mali by ich investovať do boja s propagandou,“ podotkla Križková.

Česká televízia film pred časom už odvysielala, RTVS zatiaľ zmluvu nemá. „Náš partner, Inštitút dokumentárneho filmu v Čechách, zakúpil dvanásť projekcií, šesť pre nás a šesť pre nich, a v Česku, rovnako ako u nás, film premietali v kultúrnych centrách a organizovali k nemu diskusie. V Česku film odvysielala aj televízia, na Slovensku sa to zatiaľ nepodarilo,“ povedala Križková.

„Je to kontroverzná téma, dostali sme nejaké peniaze na produkciu filmu a organizujeme rôzne podujatia, kde by sme ho chceli premietať, no momentálne ho majú zadarmo k dispozícii len Rusko a Ukrajina. Pritom si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa všetky nezávislé informácie, týkajúce sa tejto témy, šírili do celého sveta,“ myslí si aj Kurov.