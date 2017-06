Veľké slová chvály pre Lobotku, na ME do 21 rokov bol najlepší stredopoliar a budeme o ňom počuť

KODAŇ 25. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojimi výkonmi patril k najvýraznejším postavám národného tímu do 21 rokov na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. Slováci v základnej A-skupine podľahli Angličanom (1:2) a zdolali domácich Poliakov (2:1) aj Švédov (3:0), napokon im postup do semifinále ušiel o jeden gól.

Dvadsaťdvaročného stredopoliara dánskeho FC Nordsjaelland vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach zverencov Pavla Hapala, spomedzi 276 účastníkov európskeho šampionátu Lobotka v skupinovej fáze ako jediný získal dve takéto individuálne ocenenia.

“Teraz sa konečne k veľkej časti futbalového sveta dostala informácia, aký je dobrý. Úprimne, myslím si, že po tom, čo čoskoro niekde zakotví, ho budeme počas nasledujúcich rokov sledovať a hovoriť – tohto sme mali v našej lige,” povedal pre web bold.dk tréner Nordsjaellandu Kasper Hjulmand.

“Je veľmi nepravdepodobné, že si ho udržíme, musím sa s tým zmieriť. Švédsky skaut (Reine Almqvist, pozn.) po zhliadnutí jeho výkonov povedal, že môže hrať v ktoromkoľvek európskom klube,” skonštatoval 45-ročný Hjulmand a dodal: “V najbližších rokoch budeme môcť sledovať jeho výrazné napredovanie. Je to hráč s mimoriadnymi schopnosťami a podľa môjho názoru až dosiaľ najlepší stredopoliar na európskom šampionáte.”

Trenčiansky rodák s minulosťou v miestnom AS aj Ajaxe Amsterdam počas ME “21” potvrdil záujem úradujúceho českého majstra SK Slavia Praha o jeho služby. Počas ostatných mesiacov sa Lobotka pravidelne objavuje v nominácii trénera A-tímu SR Jána Kozáka.