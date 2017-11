Veľkí hráči si robia, čo chcú, kritizuje premiér Fico postoj krajín EÚ v projekte Nord Stream 2

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský premiér Robert Fico je presvedčený, že veľkí hráči v Európskej únii nedodržujú pri plynovodnom projekte Nord Stream 2 dohodnuté kritériá.

„V poslednom čase veľmi často vidíme, že sa porušujú kritériá, ktoré si nastavíme. Boli jasne nastavené kritériá, ako sa budú premiestňovať agentúry z Veľkej Británie do Európy. Tieto kritériá boli absolútne odignorované a veľkí hráči si urobili s malými hráčmi, čo chceli. A to sa týka bohužiaľ veľmi významne aj projektu Nord Stream 2. Je to dnes úplne jasné. Sú to veci, ktoré budú naďalej rozdeľovať Európsku úniu. Je mi to veľmi ľúto,“ povedal Fico na konferencii Moderné trendy v európskej energetike.

Žiadny nový zdroj dodávok plynu

Ako dodal, zámer vybudovať plynovod Nord Stream 2 nie je v súlade s cieľmi Energetickej únie požadujúcimi diverzifikáciu prepravných trás, dodávateľov a zdrojov. Navrhovaný plynovod nepredstavuje podľa Fica ani nový zdroj dodávok plynu do Európskej únie ani nového dodávateľa.

„Hráči, ktorí ho chcú, nehľadia na nič. Je im úplne jedno, aké sú kritériá, čo bolo dohodnuté. Majú svoj jasný biznis plán, majú svoj jasný strategický cieľ a nepozerajú na to, či Slovensko alebo ktorákoľvek iná krajina bude týmto projektom postihnutá,“ zdôraznil predseda slovenskej vlády.

Plynovod obíde aj Slovensko

Slovenská prepravná plynová sieť je podľa neho významnou súčasťou európskej plynárskej cesty a siete a predstavuje spoľahlivú a bezpečnú trasu, ktorou sa plyn prepravuje do štátov strednej a západnej Európy. „Je dôležité, aby Slovensko nebolo týmto projektom (Nord Stream 2 – pozn. red.) postihnuté,“ konštatoval premiér.

V septembri 2015 Gazprom vytvoril konzorcium so spoločnosťami E.ON, BASF/Wintershall, OMV, ENGIE a Royal Dutch Shell s cieľom vybudovať plynovod Nord Stream 2, ktorý by umožnil Rusku do konca roka 2019 úplne obísť Ukrajinu, a tým pádom aj Slovensko.

Práve koncom roka 2019 končí platnosť rusko-ukrajinskej zmluvy o preprave plynu cez Ukrajinu do západnej Európy. Trasa Nord Stream 2 by kapacitu plynovodu zdvojnásobila na 110 miliárd kubických metrov ročne.