Veľký hudobný festival v Británii museli zrušiť, organizátori sa obávali extrémneho počasia

Vo Veľkej Británii v stredu, len niekoľko hodín pred plánovaným otvorením festivalového areálu, zrušili hudobný festival Boardmasters v meste Newquay, na ktorom očakávali vyše 50-tisíc návštevníkov.

Čakajú aj prívalové dažde

Dôvodom takéhoto rozhodnutia organizátorov sú predpovede, ktoré hovoria o vpáde extrémneho počasia do tejto oblasti. To sa má týkať práve piatku a soboty, dvoch hlavných festivalových dní, počas ktorých sa očakávajú prívalové dažde a silný vietor.

„Sme absolútne znechutení. Toto boli tento rok naše jediné prázdniny, nakúpili sme si oblečenie a jedlo asi za 100 libier (približne 108 eur) a veľmi sme sa tešili, že uvidíme výborné kapely,“ netajila rozčarovanie Georgi Vardi, ktorá na festival pricestovala s priateľom z Londýna a o tom, že sa nebude konať, sa dozvedela až na mieste. Ďalší fanúšikovia však prejavovali väčšie pochopenie pre rozmary počasia.

Vystúpiť mali aj Florence and The Machine

Na tomto ročníku festivalu Boardmasters mali mali vystúpiť Florence and The Machine, Rudimental, Bugzy Malone, Martin Solveig a Jax Jones s ich novým projektom Europa, ale aj Jorja Smith, Mahalia, Plan B, Sub Focus, Wilkinson či Soak.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky festivalu Boardmasters.