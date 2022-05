Ak by aj Slovnaft rozpustil všetok svoj zisk, ceny benzínu a nafty by výrazne neklesli

Ak by aj Slovnaft rozpustil všetok svoj zisk do zníženia cien pohonných látok, efekt pre slovenských spotrebiteľov by bol minimálny.

V relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Marek Senkovič. Ten zároveň potvrdil, že v uplynulých týždňoch rokovali s predstaviteľmi štátu o situácii na slovenských čerpacích staniciach.

Minister financií Igor Matovič v tejto súvislosti avizoval predstavenie zásadnej dohody. Senkovič ju v pondelok komentovať odmietol, iba zdôraznil, že konečné rozhodnutie urobí rezort financií, respektíve slovenská vláda. „Oni dostali všetky podstatné informácie. Keď štát určí, že takto to bude, budeme to brať na vedomie a prispôsobíme sa. Nebudem naznačovať nič,“ povedal Senkovič.

Doplnil však, že v prípade zastropovania cien pohonných látok, by Slovensku pravdepodobne hrozil podobný scenár ako susednému Maďarsku, hrozilo by vykupovanie paliva a jeho následný nedostatok. Senkovič pripomenul, že na Slovensku je okolo 1 000 čerpačiek, Slovnaft má z toho asi 250, pričom aktuálne ceny patria po očistení od daní a poplatkov medzi najnižšie v Európskej únii.