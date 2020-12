Analytici z INESS volajú po návrate privatizácie, odporúčajú predaj aj energofiriem

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) navrhuje tretiu vlnu privatizácie, vstupu súkromného kapitálu a v menšej miere aj odštátnenia formou delimitácie na obce a regióny. Týkať by sa mali Slovenskej pošty, Železničnej spoločnosť Slovensko, ako aj spoločnosti Cargo Slovakia, ďalej bratislavského letiska, SPP, firiem distribujúcich elektrinu, štátnych teplární, Všeobecnej zdravotnej poisťovne i štátnych nemocníc, Kúpeľov Sliač, Slovenskej plavby a prístavov a Verejných prístavov, štátnych lesov a štátnej pôdy aj národnej lotériovej spoločnosť TIPOS.

Vlastnícke práva podľa OECD

Pri podnikoch, ktoré ostanú v štátnych rukách, navrhuje inštitút výkon vlastníckych práv na základe odporúčaní OECD, ktoré požadujú najmä striktnú autonómiu týchto podnikov, podriadenie sa trhovým pravidlám a zákonom, nezávislý manažment a jasnú štruktúru merateľných a verejných cieľov a pravidiel. Zároveň varuje pred vznikom nových štátnych podnikov či rozširovaním existujúcich.

INESS argumentuje, že hoci dve historické vlny privatizácie na Slovensku nesú so sebou stigmu káuz a podvodov, s odstupom času je ekonomika krajiny vďaka nim na tom lepšie, ako bez nich. „Najmä druhá vlna privatizácie otvorila cestu pre skutočnú transformáciu Slovenska na modernú globalizovanú ekonomiku. Ak by sme vychádzali z odhadov stratenej efektívnosti Medzinárodného menového fondu, vyšší podiel štátnych podnikov by v období 2006 – 2020 znamenal nižšie HDP Slovenska asi o 68 miliárd eur,“ tvrdí inštitút.

Výkonnosť súkromných podnikov je lepšia

Výkonnosť štátnych podnikov vo svete je pritom vo väčšine prípadov nižšia ako výkonnosť súkromných podnikov. Dôvodom je byrokraticky a nie ziskovo riadený manažment, využívanie štátnych podnikov na ovplyvňovanie verejnej mienky, ale aj chýbajúci prístup na globálne trhy. Štátne podniky zároveň podľa INESS často narúšajú konkurenciu a ich prítomnosť znižuje výkonnosť celého odvetvia.