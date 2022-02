Analytik kritizuje zastropovanie cien elektriny. Varuje pred likvidáciou slovenského energetického trhu

Zastropovanie cien elektriny pre domácnosti je zlým rozhodnutím. Zlý nápad takzvanej “atómovej dane“ nahradil podľa analytika INESS Radovana Ďuranu podobne nezdravý strop na ceny elektriny od Slovenských elektrární.

Unáhlené rozhodnutia politikov

Takýto krok bude mať podľa neho zásadný negatívny dopad na samotné Slovenské elektrárne, ktoré prídu potenciálne o stovky miliónov eur. Negatívny bude aj dopad na celý energetický trh, na ktorom stratí zmysel konkurovať cenou a de facto prestane byť trhom. Rovnaký záver platí podľa analytika aj pre dotovanie cien plynu prostredníctvom SPP.

„Prudký nárast cien, najmä v oblasti energií, je pre ekonomiku, podnikateľov a spotrebiteľov zlou správou. Je však dôležité, aby sa politici vyvarovali unáhlených rozhodnutí, ktoré rast cien nielen nezvrátia, no naviac vyvolajú ďalšie ekonomické poruchy. Regulácia cien je presne takým opatrením. Zmrazenie cien palív v Maďarsku už po dvoch týždňoch viedlo k zatvoreniu prvých benzínových púmp a zavedeniu prídelového systému na iných. Nanešťastie, regulácie cien, teda prístupu, ktorý pred očami celého sveta položil Venezuelu na kolená, sme sa dočkali už aj na Slovensku,“ uviedol Ďurana.

„Džentlmenská“ dohoda

Tento krok podľa neho predstavuje vážny precedens v prístupe tejto vlády k podnikateľskému prostrediu. „Táto dohoda nie je „džentlmenská“, je výsledkom vydierania. Od tohto okamihu žiadny podnik v slovenskej ekonomike nemôže mať istotu, že nie je ďalší na rade. Vláda si de facto uzurpovala nepísanú pozíciu hlavného akcionára a zajtra môže zaklopať na dvere telekomunikačným operátorom, automobilkám, Slovnaftu, cementárňam, potravinárom či obchodníkom a žiadať od nich zmrazenie cien výmenou za to, že im novými extra daňami alebo príkazmi nezničia ich podnikanie. Pre svojich voličov vybavuje dotácie, ktorých náklady sa nezobrazia vo verejných financiách (kde by sa za ne politici museli zodpovedať), ale ostanú skryté v účtovníctve firiem. Takéto správanie je zásadná rana pre obraz Slovenska v očiach zahraničných investorov,“ konštatoval Ďurana.

Vláda by si mala podľa neho v rámci 49-miliárd eur výdavkov naplánovaných na tento rok namiesto toho určiť pomoc domácnostiam ako svoju prioritu. Mala by problém riešiť v rámci nástrojov verejných financií. „Len na dividendách (prevažne zo spoluvlastníctva energetických podnikov) sú na rok 2022 očakávané dividendy 330 miliónov eur. V Envirofonde leží zhruba 1,3-miliardy eur z predaja emisných povoleniek. To je dostatok peňazí na cielenú pomoc domácnostiam zasiahnutým rastúcimi cenami elektriny,“ upozornil Ďurana.

Vláda namiesto adresnej pomoci skutočne postihnutým skupinám obyvateľstva vytvorila podľa analytika veľmi zlý precedens nátlaku na veľké firmy a vnesenia obrovskej neistoty do podnikateľského prostredia na Slovensku.