Benzíny a nafta zlacnejú aj tretí týždeň po sebe, predpokladá analytička. Nedostatok ropy vyvažujú obavy z recesie

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali klesať aj budúci týždeň. Benzíny a nafta by tak mali zlacnieť už tretí týždeň po sebe. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová.

„Vzhľadom na to, že zhruba od polovice júna dochádza k poklesu cien na ropnom trhu očakávame, že aj budúci týždeň by mohli ceny pohonných látok ešte klesnúť,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Pôsobenie protichodných vplyvov

Dôležité je ale podľa nej spomenúť, že na ropný trh v súčasnosti pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane je to nedostatok ropy na trhu, ktorý tlačí jej ceny nahor, a na strane druhej sa do popredia dostávajú obavy z recesie svetovej ekonomiky a z poklesu dopytu po rope.

„A to tlačí ceny na ropnom trhu smerom nadol. Ďalší vývoj teda bude závisieť od toho, ktorý z týchto scenárov preváži,“ podotkla Glasová.

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 28. tohtoročný týždeň ceny benzínu na pumpách opäť klesli, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov. Stalo sa tak druhý týždeň po sebe.

Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,882 eura a na týždňovej báze si odpísal 1,5 %. Cena 98-oktánového benzínu taktiež klesla, a to o 1,3 % na úroveň 2,083 eura za liter. Mierne sa znížili aj ceny nafty, a to o 0,3 % na úroveň 1,898 eura za liter.

Ropa Brent klesla pod sto dolárov

V medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 33 % ako vlani a benzín 98 o 30 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 51 % drahšia ako vlani.

Zhruba od polovice júna sa začala cena ropy Brent znižovať. Postupne klesla z úrovní nad 120 americkými dolármi za barel až pod 100-dolárovú hranicu, ktorú pokorila minulý týždeň. Tieto úrovne ale neudržala.

„Obavy z nedostatku ropy na trhu vytlačili jej cenu počas tohto týždňa opäť nad hladinu 100 dolár za barel,“ dodala Glasová.

V úvode týždňa sa ropa Brent obchodovala za 106 až 107 dolárov za barel, koncom týždňa klesla k úrovniam 103 až 104 dolárov za barel.

Zavážia aj centrálne banky

Aktuálne tlačia ropu nadol hlavne obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky. Investori sa podľa analytičky obávajú predovšetkým plynovej krízy, ktorá by mohla zasiahnuť Európsku úniu a stiahnuť ju aj do recesie.

Recesia by viedla aj k zníženiu dopytu po pohonných látkach, čo tlačí na zlacňovanie ropy.

„Ďalší dôležitý faktor, ktorý brzdí cenový rast ropy, je aj pandemická situácia v Číne a čiastočné lockdowny, ktoré tiež znižujú tamojší dopyt po rope, pričom Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy,“ doplnila Glasová.

Do tretice je tu podľa nej aj ďalší faktor, ktorý môže v nasledujúcom období obmedziť dopyt po rope, a tým je menová politika amerického Fed-u a Európskej centrálnej banky.

Zákaz dovozu ruskej ropy

„Vysoká inflácia núti centrálne banky sprísňovať svoju menovú politiku a zvyšovať úrokové sadzby. To samozrejme obmedzí nielen infláciu, ale aj ekonomickú aktivitu a dopyt po rope,“ vysvetlila Glasová.

Opačným smerom pôsobia podľa analytičky na ceny ropy obavy z nedostatku tejto komodity, čo vyplýva z vojnového konfliktu na Ukrajine a zo zákazu dovozu ruskej ropy.

„Predovšetkým na európskom trhu je preto ropy nedostatok,“ konštatovala Glasová.