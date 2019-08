Britský dodávateľ plynu a elektriny sa chce dostať medzi najväčšie firmy

Britský dodávateľ plynu a elektriny Ovo Energy sa chce dostať medzi najväčšie energetické firmy v Británii prevzatím retailovej divízie energetickej spoločnosti SSE, ktorá má sídlo v Škótsku. Diskusie o kúpe divízie SSE, ktorej akcie sú súčasťou indexu FTSE-100, prebiehajú už niekoľko mesiacov. Informovala o tom televízna stanica Sky News. Podľa zdrojov televízie hodnota plánovanej akvizície je niekoľko stoviek miliónov libier. Spoločnosť SSE je jednou zo šestice veľkých energetických firiem, ktoré dominujú na trhu Veľkej Británie s energiami.

Ovo Energy bude hlavným dodávateľom energií

Zdroje Sky News oboznámené s problematikou tento víkend uviedli, že plán transakcie by sa mohol odsúhlasiť v najbližších týždňoch. Ak sa obchod zrealizuje, katapultuje to Ovo Energy medzi hlavných britských dodávateľov energií. Spoločnosť Ovo už má 1,5 mil. zákazníkov, pričom časť z nich získala predchádzajúcimi akvizíciami. Plánovanou transakciou by firma Ovo prevzala 5,7 mil. zákazníkov spoločnosti SSE a približne 9 tis. zamestnancov.