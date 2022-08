Bulharsko už nechce drahý skvapalnený plyn, pokúsi sa dohodnúť si s Gazpromom lacnejší

Dočasná bulharská vláda naznačila, že je pripravená rokovať s ruskou energetickou spoločnosťou Gazprom o obnovení dodávok zemného plynu.

Kontrakt exspiruje koncom roka

Minister energetiky Rosen Hristov povedal, že dopyt priemyslu a teplárenských spoločností po plyne núti vládu začať „nevyhnutné“ rokovania s Gazpromom o obnovení dodávok.

Termín rokovaní neurčil, ale skonštatoval, že budú „veľmi náročné a ťažké“.

Kontrakt Bulharska s Gazpromom exspiruje koncom tohto roka. Rusko však koncom apríla zastavilo dodávky zemného plynu po tom, ako predošlá vláda odmietla za ne platiť v rubľoch.

Rastúce náklady na vykládku

Hristov uviedol, že Bulharsko zabezpečilo plyn na október vďaka zásielke skvapalneného zemného plynu od americkej spoločnosti Cheniere.

Dodal však, že vláda odmietla možnosť ďalších dodávok, pretože „rastúce náklady na vykládku by spôsobili príliš vysokú cenu plynuô. Akú cenu by požadoval Gazprom, neuviedol, iba povedal, že by to bolo „niekoľkokrát lacnejšie“.

Od nástupu k moci 1. augusta začala dočasná vláda vymenovaná prezidentom Rumenom Radevom revidovať dohody predchádzajúcej reformistickej koalície. Tento prístup vyvolal hnev verejnosti a ľudia vyšli do ulíc žiadajúc, aby Bulharsko zostalo na ceste k plynovej nezávislosti od Ruska.