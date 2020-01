Cenu elektriny na trhoch vlani ovplyvnilo viacero faktorov

V roku 2019 bolo viacero ukazovateľov vplývajúcich na cenu elektriny. Z tých hlavných to boli Brexit, obchodná vojna medzi USA a Čínou, spustenie MSR (market stability reserve) od 1.1.2019, odstavovanie uhlia v Nemecku do roku 2038, prevaha ponuky nad dopytom na trhu s uhlím a plynom v Európe a v neposlednom rade neistý vývoj svetovej ekonomiky.

Začiatok roka

Na začiatku roka v januári 2019 rástli ceny elektriny. Hlavnými dôvodmi pre rast bolo odsúvanie rozhovorov ohľadom stanovenia fáz pre odstavenie výroby elektriny z uhlia v Nemecku. V Číne to bolo banské nešťastie v provincií Shaanxi, ktoré spôsobilo zatvorenie niektorých baní. Toto vplývalo na ceny uhlia a ich následný rast.

V Británii prebiehali rokovania o návrhu dohody o Brexite, ktoré sa takisto posúvali. K rastu cien na forwarde sa pridávali aj spotové ceny v dôsledku chladného januárového počasia a nedostatku výroby OZE predovšetkým v Nemecku. V druhej polovici januára stál baseload na dennom trhu cez 70€/MWh a v Maďarsku sa jeho cena približovala až k 90€.

Na prelome januára a februára sa to začalo meniť. Za zmenou boli príchod teplejšieho počasia a Nemecko s dohodou o odstavovaní výroby elektriny z uhlia, kde sa dohodlo kompletné odstavenie uvedenej výroby do roku 2038. Opatrenie by malo znížiť potrebu EUA v systéme EUETS približne o 13 %. Na toto začal rastom reagovať kontrakt Cal22 a naopak cena EUA (povolenky na vypúšťanie CO2 do ovzdušia) a uhlie API2 začali klesať a ťahať so sebou aj najbližší ročný kontrakt v elektrine. Vo februári sa Cal20 kontrakt po spomenutom klesaní dostal v Nemecku k úrovni nad 45€, kde pokračoval bez výraznej zmeny takmer do konca mesiaca. Od marca už cena elektriny korelovala hlavne s povolenkami.

Nárast cien emisných povoleniek

Neistota, odkladanie a nesúhlas s tvrdým Brexitom, začali dvíhať cenu EUA. Tvrdý Brexit podľa vtedajších analytických odhadov zníži dopyt v schéme EUETS o 8%. K neistote na komoditnom trhu sa opäť pridáva uhlie, po tom čo sa na severe Číny na konci februára stalo ďalšie banské nešťastie. Toto opäť vyvíja tlak na cenu spotového uhlia spolu s obavami o zatvorení viacerých ťažobných spoločností z dôvodu ďalších inšpekcií. Uhlie na prelome februára a marca preráža hranicu 80$, no následne opäť nastupuje klesajúci trend. Príčinou poklesu je počasie v Európe s teplotami nad normálom.

Čína zavádza sankcie na dovoz uhlia do krajiny a dostáva do problémov austrálskych vývozcov. Tu vzniká prebytok uhlia na trhu v Európe a v Číne. Cena uhlia API2 v marci v Európe klesá o 5$, k úrovniam 75$/t. K uvedenému sa postupne začína pridávať aj ďalšia komodita a to plyn. Plynové zásobníky s teplým počasím a klesajúcou cenou prestávajú byť dočerpané. V porovnaní s rokom 2018, kedy boli vyčerpané na 7 ročné minimá s 20% zostatkovými hodnotami úrovní zásobníkov, v roku 2019 to je to naopak. 7 ročné maximum pri úrovniach nad 40%. Pre lepšiu predstavu dlhodobo je to v priemere okolo 30% vyčerpaných zostatkových úrovní. Tu je potrebné pripomenúť, že marec v prípade teplého počasia a tiež vzhľadom na to, že ide o posledný mesiac kvartálneho produktu býva mnohokrát prekúpený. A toto sa aj stalo.

Prelomový apríl

Naopak apríl, po nízkych cenách v marci, začal s vysokým dopytom a tým aj cenovým rastom. K uvedenému sa pridalo oznámenie Terezy May o ďalšom odložení rokovaní o Brexite až na koniec júna. Obavy o vyššie ceny naštartovali nákupy EUA spoločnosťami, ktoré do konca apríla mali mať všetky dorovnanú bilanciu za predchádzajúci rok. Toto otvorilo ďalšiu cestu pre rast ceny povoleniek. K tomuto sa v apríli začínajú pridávať stále rastúce ceny ropy vzhľadom na opatrenia zo strany USA a udelením sankcií voči Iránu. Sankcie zahŕňali odstránenie výnimiek na nákup iránskej ropy. Uhlie sa počas apríla obchoduje v úzkom cenovom pásme a na ceny elektriny majú hlavný vplyv spomínané ceny EUA a ropy.

V máji už začína s priaznivou cenou plynu na európskom trhu vtláčanie do zásobníkov čo udržuje minimálnu volatilitu cien plynu s miernym poklesom. V Európe sa zvyšuje podiel dovozu LNG a v Európe vzniká podobne ako v uhlí i na trhu s plynom opäť mierna prevaha ponuky nad dopytom. Na základe uvedeného, do konca roku ostávajú ceny plynu aj uhlia z dlhodobého hľadiska v klesajúcom trende. Eskaluje obchodná vojna medzi USA a Čínou, čím sa oslabuje vývoj svetovej ekonomiky a stále častejšie sa začínajú objavovať informácie o možnom príchode recesie.

Letná sezóna

Jún a začiatok letnej sezóny je bez väčších extrémov, čo nedáva veľa príležitostí pre rast cien komodít. Cena elektriny ešte v júli kopíruje rast ceny EUA. EUA sa v lete obchodovala viac na základe technických faktorov. Od začiatku roku 2019 bolo analytikmi odhadované dosiahnutie cenovej úrovne 30€ pre kontrakt Dec19. Na konci júna sa ešte objavila správa z Čiech o rozhodnutí, že od roku 2021 sa EUA pre inštalácie v Čechách nebudú prideľovať zadarmo. Cieľ bol jasný a EUA sa pre kontrakt Dec19 v druhej polovici júla dostali na cenu 30€. Uvedené obdobie bolo cenové maximum pre ceny EUA a s nimi korelované ceny elektriny. U nás sa vtedy pohybovala cena Cal20 okolo 57€/MWh. Ku koncu júla nastáva zmena trendu a ceny elektriny s postupnými korekciami až do konca roku spolu s ostatným komoditným mixom klesajú.

Koniec roka

V druhej polovici roka sme zaznamenali ešte niekoľko dôležitých udalostí, ako napr. voľba premiéra v Británii, ktorá mala urýchliť Brexit. Na začiatku septembra zohrala úlohu hrozba z Francúzska o odstavovaní jadra ohľadom chybných častí na jadrových zariadeniach. Uvedené udalosti boli len miernou volatilitou trhu a vzhľadom na omeškanie príchodu silnejšej vykurovacej sezóny s dostatočne zásobenou Európou plynom a uhlím, mali ceny otvorenú cestu k ďalším poklesom. Najväčšou hrozbou pre slovenský trh bolo ukončenie plynového kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou, no vzhľadom na dobre zásobený trh v Európe, nemalo toto ku koncu roka až taký dopad na ceny. Cena slovenského Cal20 uzatvárala na burze PXE pri úrovni 46€/MWh, čo robí rozdiel medzi maximom v lete a na konci roka takmer 11€.