Ceny benzínov a nafty by mali na slovenských pumpách stagnovať

Benzíny a motorová nafta na slovenských čerpacích staniciach stále lacnejú. Analytička už však nateraz predpokladá, že ceny pohonných látok na pumpách budú v nasledujúcich dňoch stagnovať. „Súčasný vývoj na ropnom trhu je pomerne rozkolísaný, po extrémne prudkom prepade cien čierneho zlata nastalo tento týždeň opäť oživenie. Očakávame preto, že ceny na pumpách budú viac – menej stagnovať,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Mierne poklesy

Ceny na našich pumpách išli aj minulý týždeň nadol, aj keď tieto poklesy boli tentokrát len mierne. Cena 95-oktánového benzínu sa v sedemnástom tohtoročnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu znížila o 0,4 % a nachádzala sa tak na priemernej úrovni 1,101 eur za liter. Cena 98-oktánového benzínu bola na úrovni 1,278 eur za liter a v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa nezmenila. V prípade nafty došlo k výraznejšiemu poklesu, a to o 1,9 % na úroveň 1,039 eur liter. „Pokles cien pohonných látok na našich pumpách je výsledkom výrazného poklesu cien ropy na svetovom trhu, ku ktorému dochádza od začiatku marca,“ dodala Glasová.

Slovenské čerpacie stanice v tomto roku ponúkajú z týždňa na týždeň lacnejšie benzíny a naftu. V porovnaní s úvodom roka je v súčasnosti 95-oktánový benzín lacnejší o zhruba 18 % a 98-oktánový benzín o približne 16 %. A tiež aj nafta si oproti úvodu roka odpisuje približne 17 %. „Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu v dôsledku koronavírusu viedol k tomu, že tankujeme výrazne lacnejšie ako pred rokom. V medziročnom porovnaní sú ceny benzínu nižšie až o pätinu a nafta o vyše 17 %,“ spresnila Glasová.

Sedemnásty tohtoročný týždeň bol podľa analytičky pre ropný trh takpovediac “čiernym týždňom“. V úvode týždňa sa totiž cena amerického benchmarku WTI počas jedného dňa prepadla o neskutočných 300 % a dostala sa do červených čísiel na hodnotu -37 amerických dolárov za barel. „Nech to znie akokoľvek neskutočne, znamená to, že kupujúci dostal zaplatené za to, že si kúpil túto ropu,“ povedala analytička.

Svetový ropný trh

V zápore sa ocitli ceny májových futures kontraktov na WTI ropu, čo bolo spôsobené naplnením ropných zásobníkov v USA. Obchodníci sa preto snažili ropu predať za každú cenu, aby im nezostala alebo ju nemuseli fyzicky prevziať, lebo by ju nemali kde uskladniť. To spolu so slabým globálnym dopytom po rope viedlo podľa Glasovej k tomu, že májové kontrakty sa prepadli do červeného teritória. Nadol zamierili však aj júnové kontrakty na WTI ropu, ktoré klesli smerom k úrovni len 16 dolárov za barel. „A prudkému prepadu sa nevyhla ani ropa Brent, ktorá sa dostala pod 20-dolárovú hladinu, teda najnižšie za posledných osemnásť rokov,“ konštatovala Glasová.

Aj počas tohto týždňa trpela podľa analytičky hlavne americká ľahká ropa WTI. Spôsobil to americký kontinent, ktorého trápi nedostatok skladovacích kapacít. To má za následok aj prudký pokles ťažby u amerických producentov. Okrem toho, rekordne nízke ceny ropy sú “katastrofou“ hlavne pre producentov bridlicovej ropy. V úvode tohto týždňa sa ropa WTI obchodovala len v okolí úrovne 11 dolárov za barel a ropa Brent okolo 20 dolárovej hladiny. Počas týždňa sa jej ale podarilo vystúpiť až na aktuálnych takmer 25 amerických dolárov za barel. Smerom nahor zamierila tento týždeň aj WTI ropa a aktuálne sa pohybuje v blízkosti úrovne 17 dolárov za barel.

„Pod cenový rast na ropnom trhu sa podpísali hlavne štatistiky z dielne medzinárodnej energetickej agentúry EIA, podľa ktorých zásoby ropy v USA rástli najpomalšie od marca. To dáva nádej, že skladovacie kapacity sa zvyšujú a cenový kolaps, aký nastal v minulom týždni, sa nezopakuje,“ uzavrela Glasová.