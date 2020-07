Ceny elektriny by mohli pre domácnosti klesnúť, konečné slovo bude mať v jeseni regulátor

Slovenské domácnosti by mohli mať od budúceho roka lacnejšiu elektrinu. Okrem toho, že lacnejšie energie sľubuje nové vedenie ministerstva hospodárstva, znižovaniu koncových cien elektriny praje aj vývoj veľkoobchodných cien elektriny na trhoch. Ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aritmetický priemer denných cien elektriny na pražskej burze za prvý polrok tohto roka dosiahol úroveň 46,1 eura za megawatthodinu. „Uvedená cena sa uplatní pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre budúci rok,“ informoval ÚRSO. Ten pritom pri stanovovaní koncových cien elektriny platných v tomto roku počítal s veľkoobchodnou cenou elektriny vo výške 51,8 eura za megawatthodinu.

Viacero položiek v koncových cenách elektriny

Domácnosti sa však dočkajú znižovania cien elektriny iba za predpokladu, že regulačný úrad nezvýši ostatné položky, ktoré vstupujú do koncových cien. Veľkoobchodná elektrina, respektíve energetikmi nazývaná silová elektrina, totiž tvorí len niečo vyše 30 % z celkovej ceny elektriny. Nezanedbateľnou položkou sú aj poplatky za distribúciu elektriny bez strát (28 %). Tarifa za prevádzkovanie systému, v ktorej odberatelia platia za podporu výroby zelenej elektriny či podporu ťažby uhlia, tvorí zhruba 23 % z koncovej ceny elektriny. V cenách elektriny pre domácnosti sa ešte nachádzajú tarifa za systémové služby (6 %), náklady dodávky a primeraný zisk (5 %), straty z distribúcie elektriny (4,5 %) a prenos elektriny vrátane strát (3,5 %).

Regulačný úrad bude za ostatné roky pri výpočte nových cien elektriny pracovať s jednou z najvyšších cien silovej elektriny. Pred piatimi rokmi bola veľkoobchodná cena elektriny vstupujúca do koncových cien elektriny na úrovni 33,8 eura za megawatthodinu, o rok neskôr to bolo len necelých 27 eur za megawatthodinu. V roku 2017 ceny silovej elektriny začali pomaly rásť na 31,7 eura za megawatthodinu v ďalšom roku na 40,5 eura za megawatthodinu. Vlani to bolo najviac, spomínaných 51,8 eura za megawatthodinu.

Elektrina zdražela začiatkom roka

Ceny elektriny pre domácnosti sa ostatne menili začiatkom tohto roka. Regulačný úrad koncom vlaňajška rozhodol, že sa priemerné ceny za dodávku elektriny zvýšia o 7,6 %. Za zvyšovaním cien energií bol podľa regulátora najmä nárast cien komodít na svetových trhoch. Na cenu elektriny mali vplyv aj ceny emisných povoleniek.