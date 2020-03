Ceny elektriny na trhoch klesajú, aj pre šíriaci sa koronavírus

Šíriaci sa koronavírus neobišiel ani ceny elektriny na európskych trhoch. Kým pred vypuknutím vírusu sa ceny elektriny pohybovali na úrovni zhruba 40 eur za megawatthodinu, v súčasnosti je to niečo vyše 32 eur za megawatthodinu. Ako uviedol pre agentúru SITA vedúci tímu pre obchodovanie s elektrinou a plynom spoločnosti Stredoslovenská energetika Marián Rosinec, po medializácii problému okolo koronavírusu začali ceny energetických komodít klesať.

Medializovaný koronavírus

„Na prelome mesiaca január a február, po skončení osláv Čínskeho lunárneho roku, kedy bolo vládou predĺžené povolené voľno, boli ceny elektriny pár dní bez zmeny. Tu vznikla otázka, či bude v Číne dostatok uhlia, keď baníci nepôjdu do práce a ťažba uhlia bude spomalená. Trh na toto zareagoval a do polovice februára mierne rástli ceny uhlia, a potiahli aj ceny elektriny. Celé to malo aj druhú stranu. Tou bolo zníženie dopytu, keďže okrem baníkov, množstvo firiem nezačalo prevádzku načas, čo znižovalo dopyt,“ povedal Rosinec.

Ďalším dôvodom pre pribrzdenie poklesu cien elektriny, boli extrémy počasia v okolí Británie, kde sa na základe silného vetra odkladali dodávky LNG plynu v termináloch, čo mierne posilnilo najbližšie plynové kontrakty. „Dnes však už môžeme povedať, že to bola skôr korekcia a spolu so správami o opätovnom šírení vírusu ceny zareagovali a opätovne začali klesať,“ doplnil Rosinec.

Nielen ceny elektriny

Stredoslovenskí energetici upozorňujú, že koronavírus nevyvíja tlak na cenu len samotnej elektriny, ale aj na ďalšie s elektrinou previazané komodity. Napríklad na plyn, uhlie, ropu či emisné povolenky. „Tiež je potrebné k tomu pridať aj zaujímavé poklesy na akciových trhoch, kde sa dostávame k samotnému následku tohto diania a tou je hrozba z oslabovania svetovej ekonomiky,“ upozornil Rosinec. Naopak, napríklad zlato v týchto dňoch podľa neho naberá na hodnote a dostáva sa na dlhodobé maximá. „A to z dôvodu nedôvery obchodníkov v rizikové portfólia s oslabovaním makroekonomickej situácie a investovaním do bezpečnejších komodít,“ konštatoval Rosinec, podľa ktorého v súčasnosti je potrebné pozorne sledovať ukazovatele o šírení nákazy s jej následným dopadom na svetovú ekonomiku.