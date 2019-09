Ceny elektriny na trhoch začali znova rásť

Ceny elektriny na svetových trhoch začali znova rásť. Elektrina zažila v stredu na Európskej energetickej burze (EEX) najväčšie výkyvy v obchodovaní od mája tohto roka. Jej cena sa tak vrátila nad hranicu 50 eur za megawatthodinu. Ukončil sa tak klesajúci trend trhových cien elektriny z posledných týždňov. Na konci augusta bola cena elektriny na úrovni zhruba 46,5 eura za megawatthodinu.

Francúzska jadrová flotila

„Stoja za tým obavy z možného odstavenia viacerých reaktorov francúzskej jadrovej flotily počas tejto zimy. To by malo za následok ďalší nárast cien elektriny nielen na krátkodobých trhoch, ale aj dlhodobých, a to v období, keď je najväčší dopyt po elektrine,“ okomentoval situáciu na trhu pre portál vEnergetike.sk Martin Kumpan zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Kontrakt s dodávkou v Nemecku v roku 2020 v stredu na EEX zatvoril na úrovni 50,46 a s dodávkou v roku 2021 na 50,39 eura za megawatthodinu. Pre porovnanie, cena elektriny s dodávkou na Slovensku na Pražskej energetickej burze (PXE) finišovala na 54,56 eurách pre rok 2020, respektíve 54,04 eura za megawatthodinu pre rok 2021.

Dôležitá elektrina z francúzskych jadroviek

Nie je to prvýkrát, čo starnutie európskej nukleárnej infraštruktúry vyvoláva obavy. Francúzska energetická spoločnosť EDF oznámila, že sú podozrenia na anomálie zvarov v dvadsiatke parogenerátorov. Ak sa podľa Kumpana podozrenia potvrdia, nevyhnutné opravy by viedli k odstávkam francúzskych jadrových elektrární v sezóne najväčšej spotreby energií. „Vlani podobný vývoj zapríčinili odstávky v Belgicku,“ podotkol Kumpan. Elektrina z 58 francúzskych reaktorov je však kľúčovým zdrojom dodávok v tomto regióne a vyváža sa aj na hlavné trhy do Nemecka a Británie.

Dodávky plynu z Ruska

Na elektrinu a sekundárne na ceny emisných povoleniek malo rastový vplyv aj rozhodnutie európskeho súdneho dvora o výnimke pre plynovod OPAL. Pre ruský Gazprom sa tak skomplikuje preprava plynu do Európskej únie. „S blížiacim sa príchodom zimy je preto stále aktuálnejšia otázka budúcej prepravy ruského plynu cez Ukrajinu. Na konci tohto roka totiž vyprší desaťročná tranzitná zmluva medzi ruskou spoločnosťou Gazprom a ukrajinskou Naftogaz Ukrayiny, pričom doterajšie vyjednávania vytúženú dohodu zatiaľ nepriniesli,“ dodal Kumpan.

Ťažobné plány Holandska

K rastu cien elektriny na trhoch prispelo podľa Kumpana aj Holandsko. To oznámilo obmedzenie produkcie na najväčšom európskom vnútrozemskom plynovom poli Groningen pre budúci plynový rok (október 2019 – september 2020) na 11,8 bcm a úplný koniec ťažby v lete 2022. Trh pôvodne počítal s produkciou 15,9 bcm a ukončením ťažby až v roku 2030. Pole v Groningene objavili v roku 1959 a ťažba začala v roku 1963. V roku 2015 pole predstavovalo takmer tri štvrtiny plynových rezerv krajiny tulipánov. „Holanďania sa však v budúcnosti chcú viac spoliehať na ťažbu z ložísk pod Severným morom, pretože ťažba vo vnútrozemí údajne spôsobovala lokálne zemetrasenia a škody na majetku i životnom prostredí,“ konštatoval Kumpan.