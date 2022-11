Česká vláda schválila strop pre výrobné ceny elektriny, oznámil Fiala

Česká vláda schválila trhový strop pre výrobné ceny elektriny. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Petr Fiala, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

Strop sa bude líšiť na základe výrobnej technológie a nebude sa týkať výrobcov s výkonom do jednej MWh. Čiastka nad stanovený strop bude podliehať odvodu. Platiť by to malo počas celého budúceho roka. Ešte to však musí schváliť parlament.

Česko bude stropy rozlišovať

Stropy pre výrobu elektriny vychádzajú z európskeho nariadenia, ktoré stanovuje hodnotu stropu na 180 eur za megawatthodinu. Štáty však môžu rozhodnúť o konkrétnej výške, pričom Česko sa rozhodlo stropy rozlišovať podľa typu výrobného zdroja.

U väčších uhoľných zdrojov bola stanovená hranica 170 eur za MW, u menších 230 eur za MW a u obnoviteľných zdrojov bude platiť hranica 180 eur za MW. Najnižší cenový strop bude pre jadrovú energetiku, kde bude 70 eur za megawatthodinu.

Do rozpočtu to prinesie miliardy korún

Premiér aj minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela sa vyjadrili, že odvod nepredstavuje dvojité zdanenie pre firmy, ktoré podliehajú aj dani z mimoriadnych ziskov, takzvanej windfall tax, ktorú predseda vlády označuje aj za vojnovú daň.

Minister financií Zbyněk Stanjura vysvetlil, že o odvod je možné znížiť daňový základ, a preto sa tým zníži i základ pre platbu windfall tax. Podľa rezortu financií by windfall tax spolu s cenovými stropmi mala v budúcom roku priniesť do rozpočtu sto miliárd korún.

Vláda chce z týchto peňazí financovať kompenzácie pre občanov a firmy v súvislosti s vysokými cenami energií.