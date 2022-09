Česko a Poľsko požiadali eurokomisiu o financovanie plynovodu Stork II, mohol by byť v prevádzke už o niekoľko rokov

Česko a Poľsko požiadali Európsku komisiu o financovanie výstavby plynovodu Stork II z programu REPowerEU. Ako prostredníctvom tlačovej správy uviedlo české ministerstvo priemyslu a obchodu, spoločne tak učinili šéf spomenutého rezortu Jozef Síkela a poľská ministerka pre ochranu klímy a životného prostredia Anna Moskwová.

Plynovod by mal prepojiť plynárenské sústavy oboch štátov a napojiť Česko na poľské terminály na skvapalnený zemný plyn. Ako sa uvádza v spomenutej správe, projekt plynovodu Stork II sa nachádza v pokročilej fáze a do prevádzky by ho mohli uviesť v roku 2026, ak by sa o investícii rozhodlo v nasledujúcich mesiacoch.

„Projekt plynovodu Stork II je veľmi dôležitý pre posilnenie energetickej bezpečnosti Českej republiky do budúcnosti. Priame napojenie na poľské terminály na skvapalnený zemný plyn nám umožní zabezpečiť dodávky plynu na naše územie od iných než ruských dodávateľov. Toto prepojenie navyše povedie k zníženiu nákladov na dopravu plynu a taktiež konečnej ceny pre spotrebiteľa,“ povedal Síkela.