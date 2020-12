Cez Ukrajinu prišlo do Európy menej plynu

Preprava zemného plynu cez Ukrajinu od začiatku roka do konca novembra v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesla o 38 percent na 50,1 miliardy kubických metrov. Informuje o tom portál tsoua.com. Hlavným dôvodom zmenšenia objemu prepravy bolo to, že do prevádzky uviedli nové plynovody obchádzajúce územie Ukrajiny, ale aj pokles dopytu po zemnom plyne v Európskej únii a veľké zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch.

Preprava plynu na Slovensko

Smerom na západ, vrátane Slovenska, cez Ukrajinu prepravili 46,8 miliardy kubických metrov plynu, čo bol medziročný pokles o 34 percent. Na Slovensko Ukrajina prepravila 34,7 miliardy kubických metrov, do Maďarska 8,6 miliardy kubických metrov a do Poľska 3,5 miliardy kubických metrov. Na juh cez Ukrajinu smerovalo 3,3 miliardy kubických metrov, čo bol medziročný pokles o 73 percent. Z toho 2,6 miliardy kubických metrov dopravili do Moldavska a 0,7 miliardy do Rumunska. Výrazný pokles prepravy na juh je výsledkom vybudovania plynovodu Turkish Stream, ktorý od januára prepravuje ruský plyn do Turecka a odtiaľ na Balkán.

Plynárenský uzol na Ukrajine

Cez Ukrajinu sa počas januára až novembra denne prepravovalo v priemere 150 miliónov kubických metrov plynu, ale v novembri bol objem prepravy nad týmto priemerom, a to na úrovni 175 miliónov kubických metrov denne. „V novembri tohto roka sa po prvý raz cez Ukrajinu do EÚ prepravili významné objemy plynu nielen pre Gazprom, ale aj pre našich európskych zákazníkov, ktorí využívajú služby na krátke vzdialenosti a colné sklady. Smerujeme k vytvoreniu regionálneho plynárenského uzla na Ukrajine,“ uviedol Serhyj Makogon, generálny riaditeľ firmy GAS TSO of Ukraine LLC (OGTSU) prevádzkujúcej ukrajinský plynárenský tranzitný systém.