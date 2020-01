Chcete vo svojich domácnostiach používať len zelenú elektrinu? Od začiatku roka to už je možné

Slovenské domácnosti už môžu používať len takzvanú zelenú elektrinu. Umožnila im to novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), podľa ktorej Slovensko môže od začiatku tohto roka vydávať a obchodovať so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej zo zelených zdrojov. „Vydávanie a obchodovanie so zárukami pôvodu je jedným zo spôsobov podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. O vystavenie záruky pôvodu môže požiadať elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a nedostáva žiadnu inú dotáciu. Túto záruku následne kupuje pre svojich zákazníkov dodávateľ,“ uviedol na stretnutí s novinármi člen predstavenstva Západoslovenskej energetiky Juraj Krajcár.

Začínajú od februára

Jeden z najväčších dodávateľov energií, pološtátna spoločnosť ZSE Energia, začne svojim zákazníkom od februára na požiadanie ponúkať len zelenú elektrinu. „Ak má zákazník záujem zelenú elektrinu odoberať, spoločnosť pre neho zakúpi záruky pôvodu. Zákazník len uzavrie so ZSE Energia zmluvu o poskytovaní tejto služby. Od spoločnosti zákazník získa takzvaný zelený certifikát, ktorý mu garantuje, že elektrina dodávaná do jeho domácnosti, je 100-percentne krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov,“ vysvetlil Krajcár.

Zelený za dve eurá

O produkt, ktorý stojí mesačne 2 eurá, je možné požiadať v ktoromkoľvek ZSE Centre, telefonicky na Zákazníckej linke alebo jednoducho online na webe zse.sk.

Uvedením produktu Zelená elektrina doplnila spoločnosť ZSE svoje portfólio tak, že všetci jej zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú len z obnoviteľných zdrojov. Okrem tohto produktu spoločnosť poskytuje fotovoltické riešenia s batériami (virtuálnou alebo fyzickou) na uloženie vyrobenej elektrickej energie. Tieto riešenia sú určené pre zákazníkov, ktorí chcú elektrinu z obnoviteľných zdrojov nielen využívať ale si ju aj sami vyrábať.

Záruky pôvodu nakupuje ZSE aj pre nabíjacie stanice, čo znamená, že všetky elektromobily, ktoré využívajú nabíjacie stanice ZSE Drive, využívajú len zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. „S cieľom podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku, ZSE zároveň poskytuje 30 % zľavu na elektrinu pre domácnosti využívajúce elektromobil na domáce nabíjanie,“ doplnil Krajcár.

Boj s emisiami oxidu uhličitého

Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu emisií oxidu uhličitého. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Krajiny Európskej únie zavádzajú takzvané zelené zmeny v energetike. Jednou z nich je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v roku 2020 na 20 % a v roku 2030 až na 32 %.

Pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov sa uplatňujú viaceré formy podpory s cieľom stimulovať ich rozvoj a využívanie. „Jedným zo spôsobov podpory je forma záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, to jest priamym príplatkom spotrebiteľa za takúto elektrinu,“ konštatoval Krajcár.