Chystá sa výmena predstavenstva v SPP, hľadá sa aj nový šéf regulačného úradu

Ministerstvo hospodárstva SR už hľadá nových členov predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) ako aj nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V oboch prípadoch plánuje rezort hospodárstva výberové konanie. Mená piatich členov predstavenstva najväčšieho dodávateľa energií a šéfa regulačného úradu by sa mala verejnosť dozvedieť koncom júna.

Noví členovia predstavenstva SPP

Ako vyplýva z informácií zverejnených ministerstvom hospodárstva, výberové konanie na člena predstavenstva štátneho podniku SPP by sa malo konať 22. júna. Záujemcovia môžu svoje prihlášky posielať ministerstvu už len do pondelka, teda do 15. júna. Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí. V prvej musí záujemca o post člena predstavenstva SPP dokázať výberovej komisii svoju znalosť anglického jazyka, v druhej časti svoje odborné znalosti. Víťazov výberového konania bude vyberať komisia zriadená samotným ministrom hospodárstva.

Jahnátka expresne odvolali, vraj nebol nezávislý

Nového predsedu regulačného úradu bude výberová komisia vyberať 23. júna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do výberového konania do 19. júna. „Splnenie určených požiadaviek na kandidáta bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister hospodárstva SR. Výberová komisia bude zložená zo šiestich členov s hlasovacím právom a z tajomníka komisie,“ informoval rezort hospodárstva.

Bývalý šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek mal byť vo funkcii ešte tri roky. Vláda na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka ho však nečakane minulý týždeň odvolala. Ako po rokovaní vlády uviedol Sulík, odvolaním Ľubomíra Jahnátka splnila vláda prvý predpoklad k zabezpečeniu naozaj nezávislého a odborného fungovania ÚRSO. „Pán Jahnátek bol všetko iné, len nie nezávislý,“ vyhlásil. Podľa neho urobil mnoho prešľapov, ktoré nie sú zlučiteľné s riadnym výkonom funkcie. „Dochádzalo k takým rozhodnutiam, že mám podozrenie, že tam bola korupcia,“ doplnil s tým, že ak nové vedenie narazí na trestnoprávne konanie, očakáva, že vyvodí aj trestnoprávnu zodpovednosť vo forme podania trestného oznámenia. Škody údajne vznikli miliónom spotrebiteľov, keďže mohli platiť nižšie ceny za energie. Samotný Ľubomír Jahnátek označil svoje odvolanie za nezákonné a je pripravený brániť sa.