Do Európy by mala prúdiť elektrina z pobrežných veterných elektrární Azerbajdžanu, štyri krajiny podpísali dohodu

Lídri Maďarska, Rumunska, Gruzínska a Azerbajdžanu v sobotu spečatili dohodu o podmorskom spojení, ktorý by sa mohol stať novým zdrojom elektrickej energie pre Európsku úniu uprostred krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine.

Azerbajdžan plánuje exportovať do Európy elektrinu z pobrežných veterných elektrární. Podľa dohody kábel povedie z Azerbajdžanu cez Gruzínsko, popod Čierne more do Rumunska a následne do Maďarska.

Kancelária rumunského prezidenta Klausa Iohannisa v piatkovom vyhlásení uviedla, že dohoda medzi štyrmi krajinami poskytne „finančný a technický rámec“ pre projekt podmorského elektrického kábla. Cieľom projektu bude diverzifikácia dodávok energie a zvýšenie regionálnej energetickej bezpečnosti.

Zapojenie Maďarska a Rumunska je splnením požiadavky, aby sa na projekte zúčastnili aspoň dva členské štáty EÚ a investícia tak mohla získať finančné prostriedky únie.

Na sobotňajšom podpise dohody v Bukurešti sa zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán, rumunský prezident Iohannis, gruzínsky premiér Irakli Garibašvili, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.