Duslo Šaľa plánuje vybudovať veterný park, závod tiež počíta s výstavbou fotovoltickej elektrárne

Šalianske Duslo plánuje výstavbu veterného parku. Ako sa uvádza v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, park by mal stáť južne od areálu fabriky, aktuálne je dané územie používané na poľnohospodárske účely.

Veterné turbíny

Závod pritom uvažuje nad dvomi variantami, a to park so šiestimi alebo siedmimi veternými turbínami. Investičné náklady by v prvom prípade mali dosahovať 57,6 mil. eur, v druhom 65,5 mil. eur.

„Zámer navrhovanej činnosti predpokladá využitie trojlistových veterných turbín, s priemerom listov rotora 150 až 170 metrov, s výškou stožiara 150-170 metrov a celkovou výškou maximálne 250 metrov,“ uvádza sa v zámere. Chemička v ňom však zároveň zdôrazňuje, že presný typ komponentov bude definovaný až v čase realizácie navrhovanej činnosti.

Výstavba fotovoltickej elektrárne

Duslo zároveň v zámere prezrádza, že okrem výstavby veterného parku pripravuje aj činnosť výstavby fotovoltickej elektrárne, ktorá bude taktiež generovať elektrickú energiu.

„V oboch prípadoch sa predpokladá, že nadbytok elektrickej energie z týchto obnoviteľných zdrojov bude ukladaný v batériovom úložisku, ktoré bude spoločné pre veternú a fotovoltickú elektráreň,“ konštatuje chemička.