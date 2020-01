Elektrická sústava si vyžaduje ročne investície za desiatky miliónov

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) ročne preinvestuje desiatky miliónov eur. V minulom roku prevádzkovateľ prenosovej sústavy preinvestoval takmer 79 miliónov eur. V tomto roku by to malo byť ešte viac, a to necelých 109 miliónov eur. Portál vEnergetike.sk o tom informoval vedúci odboru komunikácie SEPS Norbert Deák.

Investície v minulom roku

V minulom roku štátna firma dokončila rekonštrukciu elektrickej stanice Spišská Nová Ves. V rámci tejto investičnej akcie vymenil podnik transformátory. „V elektrickej stanici sme obnovili technologické zariadenie a nainštalovali sme bezobslužný režim s diaľkovým riadením z elektroenergetického dispečingu v Žiline,“ doplnil Deák.

Vlani prevádzkovateľ prenosovej sústavy taktiež pokračoval na prechode elektrickej stanice Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu. Firma tu plánuje preinvestovať vyše 9 miliónov eur. Cieľom tejto investície je rekonštrukcia rozvodne a jej prebudovanie na modernú, bezobslužnú, diaľkovo riadenú prevádzku. „Okrem toho, že sa tým zabezpečí trvalo udržateľná spoľahlivá a bezpečná prevádzka transformácie 400/110 kV v elektrickej stanici Podunajské Biskupice pre prislúchajúce 110 kilovoltové uzlové oblasti Podunajské Biskupice – Stupava a Podunajské Biskupice – Gabčíkovo, bude zabezpečené aj spoľahlivé zásobovanie Bratislavy ako hlavného mesta a jej okolia elektrinou pri predpokladanom rastúcom zaťažení,“ vysvetlil Deák.

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie minulého roku zaradila firma SEPS aj súbor stavieb transformácia 400/110 kV Bystričany, ktorý je spolufinancovaný z fondu BIDSF. Mal by byť ukončený v horizonte roka 2022. „Realizácia tohto súboru stavieb má významnú úlohu pri transformácii regiónu Hornej Nitry,“ doplnil Deák.

Tohtoročné plány

V tomto roku bude podnik pokračovať na prechode elektrickej stanice Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu. „Táto investičná akcia bude v tomto roku dokončená,“ spresnil Deák.

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2020 patrí podľa SEPS aj výstavbu slovensko-maďarských cezhraničných 400 kilovoltových prepojení. Majú štatút projektov spoločného záujmu a budú spolufinancované z nástroja Connecting Europe Facility. „Po niekoľkoročných prípravách sa už začala realizácia stavebno-montážnych prác na tomto súbore stavieb a tieto vedenia by mali byť v prevádzke na konci roka 2021. Dôležitým aspektom úspešnej realizácie je koordinovaná a efektívna spolupráca s prevádzkovateľom maďarskej prenosovej sústavy,“ uzavrel Deák.