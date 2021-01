Energetici s údivom sledujú kroky vlády, ktorá ich vylúčila z prvej fázy očkovania

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) investovala do ochrany svojich energetikov pred koronavírusom už viac ako pol milióna eur. Ako informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš, len za testovanie antigénovými a PCR testami zaplatila firma približne 60-tisíc eur.

Zapoja sa do testovania

„Doposiaľ sme zabezpečili v spoločnosti viac ako 900 PCR a približne 2-tisíc antigénových testov. Celkovo sme mali 163 pozitívnych zamestnancov a 408 absolvovalo karanténu,“ priblížila vedúca odboru BOZP a environment Nataša Belová. Poznamenala tiež, že SSD, ktorá má 1 343 zamestnancov, sa počas najbližších dní aktívne zapojí do testovania v rámci celoplošného skríningu.

Podľa riaditeľa divízie prevádzky a údržby energetických zariadení Radomíra Rajčániho je ochrana zamestnancov strategickým cieľom spoločnosti. „Bez elektriny upadneme to absolútnej tmy, myslím to aj v prenesenom význame, lebo by sme sa ocitli na pokraji tých najvážnejších existenčných problémov. Skolabovali by nemocnice, komunikácia, doprava, zásobovanie, dodávky pitnej vody, úplne všetko. Preto robíme maximum, aby sme sa do takého stavu nedostali,“ skonštatoval Rajčáni.

S údivom sa prizerajú

Medzi najdôležitejších zamestnancov distribúcie patria dispečeri riadiaci elektrickú sústavu, ktorí už štvrtý mesiac pracujú v najprísnejšom režime. „Vzhľadom na neustále riziko ohrozenia plynulej a bezpečnej distribúcie elektriny by SSD privítala možnosť zaočkovať svojich najdôležitejších zamestnancov proti koronavírusu v čo najkratšom čase,“ doplnil hovorca SSD s tým, že sa s údivom prizerajú na kroky vlády, ktorá nie je ochotná zaradiť ich do prvej fázy očkovania.