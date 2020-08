Energetici v centre Košíc postavili mestské včelie úle

Pestrejšie životné prostredie a zelenšie mesto majú pomôcť vytvoriť dve včelie rodiny, ktoré dostali domov v centre Košíc. Ich úle sa stali súčasťou sídla spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) Holding na Mlynskej ulici. Ide o prvé firemné mestské úle v Košiciach. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa VSE Holding Andrea Danihelová.

Vzdelávanie verejnosti

Trend mestských včiel nie je nový a aj na Slovensku už sú včelstvá v rôznych mestách. Firemná iniciatíva ale prináša včelie úle prvýkrát priamo do centra Košíc, kde im potrebnú starostlivosť poskytne spolupráca skupiny VSE Holding a včelárov z občianskeho združenia (OZ) Príbeh včely, ktorí majú bohaté skúsenosti so starostlivosťou o včely v meste. Venujú sa aj vzdelávacím aktivitám pre deti a pravidelne sa starajú aj o včely na Mlynskej ulici. Podľa zástupcu združenia Vladimíra Urama majú včely v meste svoje miesto a netreba sa ich obávať. „V mestách majú včely, paradoxne, často pestrejšiu stravu počas celej sezóny ako na monokultúrnych poliach. Ukazuje sa, že včely majú menší problém so spracovaním vplyvov mestského znečistenia ako s insekticídmi a pesticídmi v priemyselnom poľnohospodárstve. Na Mlynskú ulicu sme vybrali mierny, nebodavý typ včelej rodiny a v okolí je množstvo kvitnúcej zelene, takže nebudú ani hladné a o ľudí sa vôbec nebudú zaujímať,“ uviedol Uram. Motiváciou pre vytvorenie projektu podľa neho bolo aj vzdelávanie verejnosti. „Chceli by sme, aby si ľudia uvedomili, že včely sú prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou prírody a ich podporou podporujeme aj seba, kvalitnejšie, príjemnejšie a zdravšie prostredie pre všetkých,“ dodal.

Energetici a včely

Umiestnenie úľov v centre Košíc je súčasťou konceptu Zelenej iniciatívy spoločnosti. Novootvorená centrála VSE Holding AB Mlynská Nova v rámci nej funguje ako moderná ekologická budova. V jej priestoroch zamestnanci využívajú systém kancelárií bez košov a zdokonalený systém separovania. Medzi ďalšie ekologické riešenia patrí celofiremné obmedzenie nákupu plastových fliaš na nutné minimum, firemný vermikompostér, bylinková záhradka, doplnené o informačné kampane na environmentálne témy. Okrem úľov, ktoré sú súčasťou podpory rozmanitosti a zelene v okolí, tu budú z rovnakého dôvodu nainštalované aj vtáčie búdky a hmyzie hotely. „Skupina VSE Holding chce mať podnikové aj podnikateľské prostredie založené na princípoch udržateľnosti a podporuje svojich zamestnancov v environmentálnom správaní sa na pracovisku aj doma. Pracujeme postupne aj na hĺbkových zmenách procesov, no zaviedli sme už množstvo menších opatrení, ktoré ale synergicky budú mať veľký dopad. Jedným z dielikov tejto skladačky sú aj mestské úle,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Hejcman.