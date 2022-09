Energetici z SSD začali budovať nové vedenie vysokého napätia smerom k Demänovskej doline, náklady predstavujú milión eur

Energetici zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) začali budovať nové vedenie vysokého napätia (22 kV) v úseku medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehotou v Liptovskomikulášskom okrese. Náklady spoločnosť vyčíslila na milión eur.

Investícia je súčasťou projektu posilnenia elektrickej siete v lyžiarskom stredisku Jasná. Ako poznamenal hovorca SSD Miroslav Gejdoš, termín pokračovania smerom do Demänovskej doliny je veľmi nejasný.

Chýba územné rozhodnutie

Energetikom totiž stále chýba právoplatné územné rozhodnutie. „Stavebný úrad v Demänovskej Doline ho vydal ešte vlani, ale odvolanie voči nemu putovalo takmer okamžite na nadriadený druhostupňový úrad do Žiliny. Na konanie vo veci odvolania čakáme už dlhšie ako rok napriek tomu, že z našej strany je všetko v súlade so zákonom,“ skonštatoval riaditeľ divízie energetické aktíva SSD Milan Miškár.

Okolitým obciam však čiastočne pomôžu aj aktuálne rozbehnuté práce medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehota. Nové vedenie posilní kapacitu a zvýši spoľahlivosť distribučnej siete v Ploštíne a Iľanove, čím tiež čiastočne odľahčí zaťaženie v Jasnej.

Dvojité vedenie

„Z transformovne vyvedieme nový kábel. Viac ako tri kilometre pôjde zemou, potom sa napojí na existujúce vzdušné vedenie, ktoré komplexne zrekonštruujeme. Vymeníme približne 50 stĺpov vrátane niekoľkých stožiarov. Pôvodné vodiče nahradíme novými a pridáme k nim tie z nového vývodu. Vedenie bude teda dvojité,“ vysvetlil projektový manažér SSD Jakub Jaseň.

Na to, aby mohla distribučná spoločnosť uviesť nový vysokonapäťový vývod do prevádzky, bude okrem iného ešte treba vykonať úpravy v zdrojovej transformovni a získať kolaudačné rozhodnutie. Ak nenastanú komplikácie, vedenie by malo byť pod napätím v prvej polovici budúceho roka.