Energetická spoločnosť ČEZ vykázala čistý zisk 18,7 miliardy korún

Česká energetická spoločnosť ČEZ v treťom kvartáli dosiahla prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) v sume 30 miliárd českých korún. Čistý zisk firma vykázala v objeme 18,7 miliardy korún.

Za prvý až tretí kvartál bol EBITDA v sume 89,3 miliardy korún a čistý zisk vo výške 52,3 miliardy korún. Spoločnosť o tom informovala vo štvrtok v správe, ktorú zverejnila na svojej internetovej stránke.

Rekordné dividendy pre akcionárov

Za celý rok 2022 ČEZ očakáva čistý zisk po úprave o mimoriadne vplyvy v sume 65 až 75 miliárd korún.

„Aktuálna predikcia celoročného zisku naznačuje rekordné dividendy pre akcionárov. V prípade stanovenia dividend na hornej hranici intervalu platnej dividendovej politiky by sa medzi akcionárov rozdelilo 52 až 60 miliárd korún. Pre Českú republiku, ktorá je majoritným akcionárom, by to znamenalo príjem 36 až 42 miliárd korún, ktoré môže využiť na pomoc domácnostiam a firmám v súvislosti s vysokými cenami energií,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy ČEZ Daniel Beneš.

Spotreba elektriny klesla

Skupina ďalej informovala, že spotreba elektriny na distribučnom území spoločnosti ČEZ Distribuce medziročne klesla o štyri percentá. Spotreba veľkých podnikov sa znížila o dve percentá a spotreba domácností o 10 percent.

Dôvodom podľa firmy bolo najmä teplé počasie na začiatku tohto roka a tiež preto, že v roku 2021 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 pracovalo z domu viac zamestnancov.

(1 EUR = 24,337 CZK)