Energetika stručne: O ochrane, kladive a pukancoch (komentár)

Pamätníci v energetike musia krútiť hlavami. A kovaní energetici, ktorí zazerali na unbundling (zjednodušene oddelenie výroby od prenosu, distribúcie a dodávky komodít za účelom podpory rozvoja voľného trhu) sa zrejme uchechtávajú popod fúz.

Posledná dekáda sa niesla v znamení liberalizácie v energetike. Vlády nie len na Slovensku podporovali rozvoj konkurencie, alebo aspoň o tom rozprávali. A teraz sa zdá, že ideme presne opačným smerom. Vlády vstupujú do zmluvných vzťahov a dotujú, stropujú a garantujú ceny energií.

Príležitosť pre politikov

Toto je, samozrejme, logické. Energie tvoria značnú časť rozpočtov domácností aj podnikateľov. Bolo by preto zvláštne, ak by si politici nechali ujsť príležitosť zabojovať za ľudí, rodinu, či obyčajných ľudí. Majú úplnú slobodu byť solidárni a chrániť ohrozených. Menej pochopiteľné sú však dve veci.

Po prvé, ak vláda bojuje za domácnosti a za slobodných kúrenárov (rozumej: oslobodených od tzv. teplárenského nevoľníctva), prečo nie aj za iných? Napríklad taký segment HORECA utrpel hneď na troch frontoch. Lockdowny im zosekali najskôr príjmy, potom zamestnancov a zvýšené energie môžu byť pre viacerých ďalším klincom do rakvy.

Po druhé, vláda využíva na sanovanie svojich potrieb podivuhodné, nie však obdivuhodné nástroje. Najskôr štátni plynári dostanú príkaz zachraňovať zákazníkov od skrachovaného obchodníka Slovakia Energy v režime dodávateľa poslednej inštancie za (takmer) každú cenu. A následne sa hľadá za podobnú cenu nástroj tiež na ochranu spomínaných slobodných kúrenárov.

No a najnovšie formou superrýchleho zákona o daňovom kladive, ktorý nakoniec nebol, lebo bolo memorandum, motivovala vláda jadrového výrobcu k zagarantovaniu cien elektriny pre domácnosti na ďalšie dva roky. Pričom segment domácností je dnes regulovaný regulátorom. Teraz sa ale zdá, že časť účtu, ktorú tvorí cena za komoditu, po novom reguluje vláda. Ale len pre domácnosti a len na dva roky.

Opatrenia nie nevyhnutne správne

Ako sme spomínali, potreba prijímať opatrenia je logická, opodstatnená a zrejmá. Situácia na trhoch s komoditami je vysoko neštandardná až šialená.

Opatrenia vlády však nie sú nevyhnutne správne. Sú totiž nastavované nesystémovo, respektíve majú charakter vykrútenej ruky za chrbtom. Samozrejme, vykrútená ruka bolí menej ako úder daňovým kladivom. A možno by stačilo na Slovensku vyriešiť problém energetickej chudoby. No už vyše desať rokov sa to nepodarilo žiadnemu politikovi.

S napätím budeme čakať, kto bude ďalší. Ďalší, koho štát bude zachraňovať. A tiež ďalší, na koho zamieri kladivo. Lebo dobre už bolo. Nezabudnime tiež, ešte stále vláda jednou rukou pripravuje zákon, ktorého leitmotívom je okrem iného deregulácia cien v energetike, ktoré sa teraz tá istá vláda snaží druhou rukou regulovať. Kúpte si pukance, bude veselo.

Autor je šéfredaktorom portálu vEnergetike.sk.