Enerhodar pri Záporožskej elektrárni je pod paľbou, jedni obviňujú ruských teroristov a druhí Zelenského militantov (video)

Ukrajinské mesto Enerhodar pri Záporožskej jadrovej elektrárni sa v noci ocitlo pod paľbou. Ostreľovanie hlásia ukrajinskí aj ruskí predstavitelia, pričom sa z neho navzájom obviňujú. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Ukrajinský starosta Enerhodaru Dmytro Orlov uviedol, že ostreľovanie sa dotklo častí mesta zhruba 5,5 kilometra od elektrárne. Priamo zasiahlo obytnú budovu a horelo preň aj niekoľko áut, uviedol.

Šéf Ruskom podporovanej civilno-vojenskej administratívy v Záporožskej oblasti Jevhen Balyckyj, povedal, že deväť ľudí utrpelo zranenia pri troch cielených útokoch na obytné budovy.

Člen Ruskom menovanej rady v okupovaných častiach oblasti Vladimir Rogov zas z útoku obvinil ukrajinské sily, ktoré označil za „Zelenského militantov“.

Explosions in #Energodar are confirmed by Mayor Dmitry Orlov.

Windows were shattered in neighboring houses. There is a fire in cars parked in the yard.

The footage shows Energodar now.

Recall that here is the largest nuclear power plant in Europe.#ZaporizhzhiaNPP pic.twitter.com/sCceXlVXTL

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 28, 2022