EP Power Europe, patriaca EPH, odkupuje 58 % nemeckej elektrárne Schkopau

Spoločnosť EP Power Europe, a.s. (EPPE) podpísala prostredníctvom svojej dcérskej firmy Saale Energie GmbH dohodu so spoločnosťou Uniper o odkúpení približne 58-percentného podielu v hnedouhoľnej elektrárni Schkopau. Saale Energie už teraz vlastní v elektrárni Schkopau zhruba 42-percentný podiel a zvyšný podiel Uniperu, a tým aj celú elektráreň, prevezme s účinnosťou od októbra 2021. Informoval o tom v piatok Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), ktorý je 100-percentným vlastníkom EPPE.

Hnedouhoľná elektráreň Schkopau v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko má čistý inštalovaný výkon približne 900 MWe. Elektráreň dodáva elektrinu nielen verejnému sektoru, ale zároveň zásobuje susedný priemyslovo-chemický park a tiež železničnú spoločnosť Deutsche Bahn. Spoločnosť EPPE je zároveň vlastníkom ťažobnej spoločnosti MIBRAG, ktorá prevádzkuje povrchovú baňu Profen, a tak sa priamo prepája ťažba uhlia s výrobou elektriny.

„Zaviazali sme sa plniť rolu spoľahlivého zamestnávateľa s cieľom ponúknuť perspektívu 150 vysoko kvalifikovaným zamestnancom a zabezpečiť im v spolupráci s Uniperom bezproblémový prechod do našej spoločnosti,“ povedal generálny riaditeľ EPPE Jan Špringl.