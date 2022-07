Európska únia podpíše s Azerbajdžanom podľa prezidenta Alijeva dôležitý dokument o energetickej bezpečnosti

Európska únia podpíše v najbližších dňoch s Azerbajdžanom dohodu týkajúcu sa energetickej bezpečnosti. Počas piatkovej schôdze o výsledkoch za prvých šesť mesiacov tohto roka to povedal azerbajdžanský prezident Ilham Alijev.

Dohodnutie otázok

„V blízkej budúcnosti bude medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom podpísaný dôležitý dokument o energetickej bezpečnosti, ktorý pozdvihne našu spoluprácu na vyššiu úroveň,“ povedal Alijev podľa svojho oficiálneho webu president.az.

„Väčšia časť textu už bola odsúhlasená a o otázkach, na ktorých sme sa nedohodli, sa diskutuje. Dúfam, že sa všetky otázky dohodnú v blízkej budúcnosti,“ dodal Alijev.

Zníženie závislosti od Ruska

Európska únia chce dohodou s Azerbajdžanom znížiť závislosť od Ruska po prerušení dodávok zemného plynu do Európy. Web euobserver.com tento týždeň informoval, že „strategické partnerstvo“ medzi EÚ a Azerbajdžanom počíta s „dodávkou kaspického zemného plynu do Európskej únie a prípadne do krajín západného Balkánu s cieľom zvýšiť diverzifikáciu“.

Podľa návrhu dohody by Azerbajdžan do roku 2027 mohol dodávať do EÚ najmenej 20 miliárd metrov kubických plynu ročne. Predstavitelia EÚ odmietli povedať, kedy by mohla byť dohoda podpísaná. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová však koncom tohto mesiaca cestuje do azerbajdžanskej metropoly Baku a predstavitelia oboch strán budú v utorok 19. júla rokovať v Bruseli.