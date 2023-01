Fiľakovo zaplatí za elektrinu trojnásobok ako doteraz, šetriť sa bude aj na verejnom osvetlení

Mesto Fiľakovo má vysúťaženú elektrickú energiu na najbližšie dva roky za koncovú cenu vyššiu takmer trojnásobne oproti uplynulým dvom rokom. Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, v podstate súťažili už len to, ktorý dodávateľ ponúkne služby za čo najnižšiu maržu. Investície je samospráva nútená obmedzovať a šetriť musí aj na bežnom chode mesta.

Kompenzácia zo strany vlády

„Samotná cena elektriky ako komodity sa odvíja od aktuálnej ceny na burze, to nevieme nijako ovplyvniť. Rátame ešte s výkyvmi obomi smermi. Spoliehame sa na sľúbenú kompenzáciu zo strany vlády na najbližšie tri mesiace, pokiaľ by sme presiahli nejaké stanovené limity,“ popísal primátor aktuálny stav s elektrickou energiou s tým, že napriek tomu je to výrazná záťaž pre mesto.

Fiľakovská radnica je nútená zužovať plánované investície či výdavky na ďalšie projektové dokumentácie.

„Doteraz zazmluvnené projekty by sme však zrealizovať chceli. Šetriť budeme musieť aj na bežnom chode mesta. Doslova budeme musieť sledovať, koľko kúrime, koľko svietime, odkiaľ objednáme papier a podobne,“ doplnil Agócs.

Verejné osvetlenie

Ušetriť energie pomôže mestu aj nové oplotenie mestského parku, ktoré by malo byť dobudované po ukončení zimy.

„Považujem to za dôležitý krok nielen z hľadiska ochrany verejného majetku a poriadku, ale aj z hľadiska úspory elektrickej energie. Ak budeme park na noc zatvárať, čo robí prevažná väčšina miest s podobnými parkmi, nielenže zabezpečíme poriadok, ale budeme môcť v noci v tejto lokalite aj vypínať verejné osvetlenie, čo nám v tejto energetickej kríze ušetrí nemalé náklady,“ objasnil primátor.