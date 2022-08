Firma SEPS v prvom polroku preinvestovala 15 miliónov eur, narástol prenos elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) preinvestovala v prvom polroku tohto roka vyše 15 miliónov eur. Zhruba o dva milióny eur viac ako v prvej polovici minulého roka. Ako informovala hovorkyňa slovenského prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy Sandra Čičová Kotzigová, investície sa týkali najmä výkupu pozemkov pre budúce stavby zvyšujúce energetické kapacity a bezpečnosť sústavy.

Zníženie prevádzkových nákladov

„Rozvoj sústavy, elektrických staníc, vedení a informačných systémov, rovnako ako aj dispečing a zabezpečovanie výkonovej rovnováhy sú pre SEPS kľúčové priority. Aj preto sme po minuloročnom prehodnotení všetkých plánovaných investičných projektov akcelerovali ich realizáciu. To sa prejavilo aj v medziročnom plánovanom náraste preinvestovaných prostriedkov do našej sústavy,“ uviedol predseda predstavenstva SEPS Peter Dovhun.

Štátny podnik evidoval v prvom polroku celkové náklady vo výške 165 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 12 %. Náklady na podporné služby predstavovali sumu 62 miliónov eur, čo je zhruba na rovnakej úrovni ako v prvej polovici vlaňajška.

Podniku, ktorého jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR, sa medziročne podarilo znížiť prevádzkové náklady o 18 % na 60,5 milióna eur. „Na úrovni prevádzkových nákladov šetríme hlavne tam, kde otvorená a transparentná súťaž prináša skutočné súťaženie medzi dodávateľmi a spoločnosti reálnu hodnotu za vynaložené peniaze,“ dodal Dovhun.

Nárast prenosu elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava preniesla v prvom polroku tohto roka vyše 17 miliónov megawatthodín elektriny. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 19 %.

„Čo sa týka regulovaných taríf, pri prenose elektriny prišlo k poklesu tarify účtovanej občanom a firmám oproti roku 2021 o 3,8 %, tarifa za rezervovanú kapacitu sa znížila o 3,7 % a tarifa za systémové služby poklesla o 0,17 %. A to všetko v čase, keď ceny ostatných tovarov a služieb rástli vysokým tempom. Naopak, tarifa za straty pri prenose elektriny sa zvýšila o 80 %, no reálna cena na trhu v prvom polroku 2022 je vyššia oproti cene premietnutej do taríf na rok 2021 o 177 %,“ konštatovala Sandra Čičová Kotzigová.