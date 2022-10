Firmy a verejný sektor prežije aktuálnu energetickú krízu, Hirman sľubuje finančnú pomoc v nasledujúcich týždňoch

Firmy a verejný sektor sa dočkajú finančnej pomoci v boji s energetickou krízou ešte do konca tohto roka. Po stredajšom rokovaní vlády to prisľúbil minister hospodárstva Karel Hirman.

Podľa ministra, pomoc bude v takom objeme, aby naše spoločnosti prežili. „Platí to, že pomoc bude poskytovaná už do konca roka. Spustíme to do konca roka s dostatočným finančným krytím. Uberáme sa tak, aby naše firmy prežili,“ povedal Hirman.

Ako bude pomoc podnikom a verejnému sektoru konkrétne vyzerať, zatiaľ minister neprezradil. „Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo, robia sa prepočty, situáciu zmenilo aj rozhodnutie Európskej komisie, že môžeme použiť na pomoc aj eurofondy. Budúci týždeň predpokladám, že oznámime konkrétnejšie veci,“ konštatoval Hirman s tým, že finančnej pomoci sa dočkajú aj divadlá či kultúra.