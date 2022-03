Francúzi aj Nemci sa pripravujú na prerušenie dodávok plynu z Ruska, rubľami nebudú platiť ani Briti

aktualizované 31. marca 19:08

Francúzsko a Nemecko sa pripravujú na prerušenie dodávok ruského zemného plynu. Vo štvrtok to počas návštevy Berlína povedal francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire v reakcii na varovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko zastaví dodávky kupcom, ktorí odmietnu za plyn platiť rubľami.

„Mohla by vzniknúť situácia, pri ktorej by sme zajtra nemali žiaden ruský plyn. Je na nás pripraviť sa na tieto scenáre a my sa pripravujeme,“ povedal podľa spravodajského portálu BBC Le Maire po rokovaniach so svojím nemeckým kolegom Robertom Habeckom.

Platiť rubľami za plyn sa nechystá ani Veľká Británia. Informuje o tom spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na hovorcu britského premiéra Borisa Johnsona. Hovorca uviedol, že britský minister pre energetiku Kwasi Kwarteng sa jasne vyjadril, že „je to niečo, čím sa Spojené kráľovstvo nebude zaoberať“.

Putin vo štvrtok vyhlásil, že Rusko od piatka začne prijímať platby od „nepriateľských krajín“ za zemný plyn v rubľoch. Kontrakty sa podľa jeho slov zastavia, ak kupujúci nebudú súhlasiť s novými podmienkami. Zákazníci, ktorí chcú kupovať plyn, si podľa neho budú musieť otvoriť účty v rubľoch v ruských bankách.