Grossi dúfa, že Rusko a Ukrajina nájdu dohodu o ochrane jadrovej elektrárne v Záporoží do konca roka

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) dúfa v dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou o ochrane Zaporižžskej jadrovej elektrárne do konca roka.

V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, ktorý uverejnili v piatok, Rafael Grossi uviedol, že jeho „záväzkom je dosiahnuť riešenie čo najskôr“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Elektráreň ohrozená ostreľovaním

„Viem, že prezident Putin sleduje proces a nevylučujem ďalšie stretnutie s ním, rovnako ako s ukrajinským prezidentom Zelenským,“ vyjadril sa Grossi.

Šéf MAAE sa snaží presvedčiť Ukrajinu a Rusko, aby sa dohodli na demilitarizovanej zóne okolo elektrárne, ktorá je najväčšia v Európe a neprestajne ju ohrozuje ostreľovanie.

Dosiahol sa pokrok

„Existuje konkrétny návrh na zabezpečenie Zaporižžskej jadrovej elektrárne a dosiahol sa významný pokrok. …Obe strany sa teraz zhodli na niekoľkých základných princípoch. Prvým je princíp ochrany: znamená to akceptovať, že nestrieľate „na“ elektráreň a „z“ elektrárne. Druhým je uznanie, že MAAE je jedinou možnou cestou vpred: to bolo jadrom môjho stretnutia s prezidentom Putinom v Petrohrade 11. októbra,“ povedal Grossi novinám a dodal, že Rusko nie je proti dohode a princípu ochrany elektrárne.

„Stiahnutie výzbroje z elektrárne je to, čo Ukrajinci, pochopiteľne z ich pohľadu, požadujú. A stále by to bolo súčasťou celkovej dohody,“ skonštatoval na margo ukrajinskej strany.