Heger: Zdraženie elektriny o 50 percent je veľký skok, ale je to stále únosné a vieme to riešiť

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) na konferencii Forbesu s názvom Moderná krajina, vyhlásil, že ceny elektrickej energie od januára 2023 aj pri úsporných opatreniach porastú o približne 50 percent.

Vláda však podľa neho intenzívne pracuje na tom, aby to bolo menej. „Ak by domácnosti boli schopné usporiť 15 percent svojej spotreby, tak by sme sa dostali na cenu o 50 percent vyššiu ako tento rok. Čo je dosť veľký skok, ale je to stále únosné a vieme to riešiť kompenzáciami pre najviac dotknuté domácnosti,“ priblížil premiér.

Heger na podujatí pripomenul vyrokovanú dohodu so Slovenskými elektrárňami zo začiatku roka. Najväčší výrobca elektriny vyhradil kapacitu, ktorú vie v silovej zložke poskytnúť domácnostiam za 62,21 eura za megawatthodinu. Otázne však zatiaľ je, o koľko túto sumu navýšia poplatky, ktoré v nej nie sú zahrnuté.

Pomoc pre domácnosti a firmy

Že ceny elektriny vzrastú potvrdil aj nový minister hospodárstva Karel Hirman. „Elektrina bude drahšia, ale bude na znesiteľnej úrovni, ktorú si bude môcť dovoliť každý,“ povedal v pondelok v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Opatrenia v boji proti drahým energiám, o ktorých by už tento týždeň mala rokovať vláda a následne parlament, možno budú stáť podľa Hirmana viac ako celá pandémia koronavírusu.

„Pripravujeme viaceré legislatívne návrhy, ktoré pôjdu v skrátenom legislatívnom konaní – tento týždeň by mali byť na vláde a budúci týždeň v parlamente,“ vyhlásil Heger na spomínanej konferencii s tým, že sa pracuje aj na vhodnom riešení zastropovania cien elektrickej energie pre domácnosti podobne ako je to v tomto roku.

Búrlivá diskusia

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že vláda chystá niečo podobné ako energetické šeky. „Rokuje sa ešte, v akej výške budú,“ priblížil s tým, že sa pripravuje aj malá schéma energetickej pomoci pre stredné a malé podniky a tiež veľká schéma pomoci pre veľké firmy.

Drahé energie chcú minister aj premiér kompenzovať aj z európskych zdrojov. „Budú to opatrenia, ktoré nemajú od druhej svetovej vojny obdobu,“ myslí si Hirman. Ministra čaká ešte diskusia k boji proti drahým energiám v Európskej komisii. „Diskusia na úrovni Európskej komisii je búrlivá. My však chceme zachovať jednotný európsky trh. Odstrihnúť sa a vytvoriť si izolované ostrovy je cesta do pekla,“ konštatoval Hirman.

Malé, stredné a veľké firmy by mali podľa Hegera získať podporu cez schémy pomoci v závislosti od výšky spotreby elektrickej energie. „Tieto schémy si aktivujeme a budeme mať autorizovaný kanál, cez ktorý budeme vedieť firmám pomôcť – ak budú mať výrazné straty,“ vyhlásil Heger na spomínanej konferencii Forbesu, ale znížené zisky na aktivovanie pomoci podľa neho stačiť nebudú.

Ak by boli opatrenie pre firmy a domácnosti nedostatočné, vláda bude podľa Hegera pripravená zasiahnuť a legislatíva by mala pôsobiť ako „ručná brzda“.