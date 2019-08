Hľadajú sa výkupcovia zelenej elektriny

Vykupovať zelenú elektrinu vyrobenú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla budú noví výkupcovia. Tí nahradia elektroenergetické distribučné spoločnosti. Ministerstvo hospodárstva SR už výkupcu zelenej elektriny začalo hľadať, vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk. Tento krok je súčasťou veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa začala od januára. „Postupne zavádzame do tejto oblasti viac trhového princípu, aby bola výroba nákladovo efektívna a súčasne mala minimálny dosah na koncové ceny elektriny,” uviedol pre agentúru SITA minister hospodárstva Peter Žiga.

Výkupca zelenej elektriny na dva roky

Výkupca elektriny bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú podporu. Výkupcovia elektriny začnú reálne pôsobiť od januára budúceho roka a úspešní uchádzači vo vyhlásenej aukcii získajú oprávnenie na dva roky. Výkupcovia nahradia doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav pri činnostiach spojených s podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou.

V prípade výkupcov elektriny pôjde o jednokolovú aukciu, pri ktorej uchádzači ponúknu cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Záujemcovia v ponuke predloženej v osobitnej obálke uvedú požadovanú úhradu za činnosť výkupcu elektriny v eurách za megawatthodinu. „Môže ísť o ponuky pre jednotlivé súťažené územia, dve alebo všetky alebo súhrn súťažených území pre celé Slovensko,“ vysvetlil pre agentúru SITA hovorca ministra Maroš Stano.

Jediným kritériom výška úhrady

Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude podľa neho výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny, pri splnení podmienky minimalizácie celkových nákladov na zabezpečenie činnosti výkupcu elektriny pre všetky súťažené územia. Jednotlivými súťažnými územiami sú oblasti existujúcich distribučných spoločnosti, čiže Stredoslovenskej, Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ako aj celé územie Slovenska.

V aukcii možno vybrať pre každé súťažené územie iného záujemcu. „Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať jednotlivo pre súťažené územia a súčasne pre súhrn všetkých súťažených území. Ak bude cenová ponuka predložená pre súhrn všetkých súťažených území výhodnejšia ako súhrn cenových ponúk predložených pre jednotlivé súťažené územia, vyberie sa záujemca, ktorý doručil cenovú ponuku pre súhrn všetkých súťažených území,“ spresnil Stano. V opačnom prípade sa vyberú záujemcovia, ktorí doručili najvýhodnejšie cenové ponuky pre jednotlivé súťažené územia.

Všetko v súlade s Európskou úniou

Záujemcovia o post výkupcu zelenej elektriny môžu svoje ponuky ministerstvu zasielať do 20. septembra do 15. hodiny. „Systém zmien týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je v súlade s legislatívou EÚ a podmienkami štátnej pomoci,“ konštatoval minister hospodárstva s tým, že do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov.