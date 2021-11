Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému pre podnikateľov je bližšie k realite

Individuálna sadzba tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre veľkých odberateľov elektriny je bližšie k realite. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už vyhodnotil pripomienkové konanie k návrhu stanovenia pásmovej TPS pre podnikateľov na budúci rok.

„V rámci verejného pripomienkovania sme dostali k predloženému návrhu vyše 20 pripomienok a podnetov. V nasledujúcom období zahájime relevantné cenové konania na stanovenie parametrov systému TPS,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Dôležitý objem ročnej koncovej spotreby

Podľa regulačného úradu prvé pásmo TPS pre podnikateľov by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste do jednej gigawatthodiny za rok, vrátane. Druhé pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste od jednej do 100 gigawatthodín za rok, vrátane.

Posledné pásmo by zahŕňalo koncovú spotrebu elektriny na odbernom mieste nad 100 gigawatthodín. „Z toho vyplýva, že pre aplikáciu príslušnej sadzby pásmovej TPS je dôležitý objem ročnej koncovej spotreby elektriny na danom odbernom mieste,“ spresnil regulačný úrad.

Odberatelia budú mať na výber

Finálnu výšku sadzieb pásmovej TPS na rok 2022 úrad stanoví v rámci cenového konania na rok 2022 na základe kalkulácie plánovaných nákladov systému TPS, plánovanej koncovej spotreby elektriny, a ďalších kľúčových parametrov vstupujúcich do kalkulácie TPS.

Systém individuálnej TPS bude zachovaný. „Odberatelia, ktorí splnia podmienky udelenia individuálnej sadzby TPS, sa môžu rozhodnúť či požiadajú o individuálnu sadzbu TPS alebo budú platiť TPS ako ostatní odberatelia elektriny,“ spresnil regulátor, ktorý o ďalšom vývoji pásmovej TPS bude priebežne informovať.

Tri alternatívy pásmovej TPS

TPS tvorí zhruba pätinu z koncovej ceny elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravil tri alternatívy pásmovej TPS, vďaka ktorej by mohli podnikatelia na tejto tarife ušetriť. Na základe pripomienkového konania sa regulátor priklonil k tretej, vyššie spomínanej alternatíve.

Koľko by podnikatelia na základe takejto pásmovej TPS mohli ušetriť, bude zrejmé až po cenovom konaní. Jedno je však isté, čím väčšia spotreba tým väčšia zľava na TPS.

Prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému platia odberatelia elektriny podporu na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Tiež je v nej zahrnutá podpora ťažby domáceho uhlia, prostredníctvom ktorého sa vyrába elektrina, ako aj vyraďovanie jadra a poplatky pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.